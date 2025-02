Borussia Dortmund: TV-Beben! CL-Kracher gegen Sporting nicht im Fernsehen?

Spielt Borussia Dortmund, fiebern nicht nur 80.000 im Stadion mit. Auch vor den Fernsehgeräten schauen Hunderttausende die BVB-Spiele. Erst recht, wenn es in der Champions League um alles geht.

Doch nun folgt der Knall. Nach einem Rechtsstreit könnte ausgerechnet der große und wichtige Königsklassen-Kracher von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon nicht im TV zu sehen sein. Streamingdienst Amazon Prime Video droht die Abschaltung in Deutschland.

Borussia Dortmund: Sporting-Spiel nicht im TV?

Dieses Urteil ist ein Paukenschlag: Eine Nokia-Tochter hat einen Patent-Rechtsstreit gegen Amazon Prime Video gewonnen. Und das könnte heftige Folgen haben. Alcatel-Lucent hat nun vorerst das Schicksal des Streaming-Riesen in der Hand. Sobald Nokia die Kaution hinterlegt, muss Prime Video abgeschaltet werden. Gibt es keine Einigung um eine Lizenz, sogar dauerhaft. Hier mehr Infos zum Urteil.

+++ Borussia Dortmund: Neue Sorgen! BVB schon wieder in Not +++

Das könnte auch schwerwiegende Auswirkungen auf die Champions League haben. Dort zeigt Prime an jedem Spieltag das Topspiel am Dienstag. Das nächste: Borussia Dortmunds Auswärtsspiel bei Sporting Lissabon in den Playoffs. Die Partie steigt bereits in wenigen Tagen (11. Februar, 21 Uhr). Amazon bleibt also nur sehr wenig Zeit, um eine Einigung nach der herben Schlappe vor Gericht zu erzielen.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Sonst bleibt das Bild beim BVB-Kracher schwarz. Ein brutaler Schlag auch für alle Fans, die dem so wichtigen Spiel schon jetzt entgegenfiebern. Denn während die Bundesliga-Saison bislang unterwältigend läuft, man im Pokal schon ausgeschieden ist, bleibt die Champions League die vielleicht letzte Hoffnung auf ein Highlight in dieser Spielzeit. Wie schon letztes Jahr. Welcher Ex-BVB-Star in der Königsklasse nun eine schallende Ohrfeige kassierte, erfährst du hier.