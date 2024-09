Borussia Dortmund: Fans fallen vom Glauben ab – DFL-Entscheidung macht sie rasend

Wochenende, Samstag-Nachmittag, Bundesliga – dieses heilige Trio ist noch immer in den Köpfen zahlreicher Fußball-Fans verankert. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Schon längst findet nur noch etwa die Hälfte der Spiele samstags um 15.30 Uhr statt. Das bekommt Borussia Dortmund immer mehr am eigenen Leib zu spüren.

Nach langem Warten hat die DFL am Donnerstag (5. September) die nächsten Spieltage nominiert. Eine Sache macht die Fans von Borussia Dortmund dabei rasend. Die Ansetzung der Heimspiele wird zum Diskussionsthema.

Borussia Dortmund oft um 15.30 Uhr – aber nicht daheim

Die genaue Terminierung der Spieltage 6 bis 12 gab die DFL während der Länderspielpause bekannt. Auf den ersten Blick liest sie sich diese aus BVB-Sicht eigentlich gut. Während man an den ersten fünf Liga-Wochenenden nur ein einziges Samstag-Nachmittags-Spiel bekam, sind es in den Wochen danach immerhin vier.

Allerdings hat das ganze ein Manko: Drei dieser vier Spiele finden auswärts statt. Die Gastauftritte bei Union Berlin (5. Oktober), in Augsburg (26. Oktober) und gegen Mainz (9. November) finden ebenso um 15.30 Uhr statt wie die Begegnung daheim gegen Freiburg am 23. November.

Heimspiel-Wut nimmt zu

Das Freiburg-Duell ist gar das erste 15.30-Uhr-Heimspiel der Saison für Borussia Dortmund! Die Fans müssen also rund vier Monate warten, ehe sie erstmals zu ihrer Lieblingsuhrzeit ein Heimspiel im Stadion sehen können.

Darüber hinaus gibt es noch drei weitere Liga-Heimspiele in dieser Spanne. Das Duell gegen St. Pauli (18. Oktober) markiert nach den Partien gegen Heidenheim und Bochum bereits das dritte Freitagabend-Heimspiel im 20.30 Uhr in Folge. Die Top-Spiele gegen Leipzig (2. November) und Bayern (30. November) wurden wenig überraschend auf 18.30 Uhr gelegt.

„Ein einziges Heimspiel am Samstag-Nachmittag. Es ist so schlimm geworden“, klagt ein Fan auch sogleich auf „X“. „Digga wie oft noch Freitagabend Heimspiel?“, ist auch ein anderer erbost. Ein weiterer wird etwas schärfer: „Dieses ganze System ist im Arsch, was denkt ihr, wie ich bei 4h Autofahrt jeden Freitag zu den Spielen kommen soll?“

Borussia Dortmund: Auch gelassene Stimmen

Allerdings gibt es auch gelassene Stimmen, die sich freuen, dass immerhin kein Sonntagsspiel dabei ist und man in nächster Zeit fast nur einen Anbieter braucht, um die Bundesliga-Spiele ihres Lieblingsvereins zu sehen.