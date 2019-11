Borussia Dortmund: Sorge um Reus und Hummels – BVB-Stars drohen auch gegen Wolfsburg auszufallen

Dortmund. Die Hiobsbotschaft kam am Tag des Pokalspiels gegen Mönchengladbach: Kurzfristig fielen mit Marco Reus und Mats Hummels zwei tragende Figuren von Borussia Dortmund aus.

Nun droht den beiden Stars von Borussia Dortmund auch das Aus für das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr).

Borussia Dortmund: Reus und Hummels drohen auch gegen Wolfsburg auszufallen

Am Donnerstagmittag wagte Trainer Lucien Favre noch keine Prognose für Marco Reus (muskuläre Probleme) und Mats Hummels (Magen-Darm). „Man muss abwarten, ich kann noch nicht definitiv sagen, ob sie dabei sind oder nicht“, so der Schweizer.

Marco Reus (r.) und Mats Hummels könnten auch gegen den VfL Wolfsburg ausfallen. Foto: imago images/Sven Simon

Fakt ist: Beide haben am Donnerstag nicht trainiert, hätten nur noch eine Einheit (Freitag), bevor am Samstag das zehnte Bundesligaspiel der Saison ansteht.

Auch wenn der BVB gegen Gladbach ohne sie siegte, wäre ein erneuter Ausfall von Kapitän und Vize ein herber Verlust für Schwarzgelb.

Besonders gegen Wolfsburg, denn der Werksklub gastiert noch ungeschlagen bei Borussia Dortmund. Im Pokal setzte es am Mittwoch zwar eine heftige Pleite (1:6 gegen RB Leipzig), in der Liga stehen die Wölfe aber als einziges Team noch ohne Niederlage im Tableau.

Eine gute Nachricht hatte Lucien Favre am Donnerstag dann aber doch noch: „Roman Bürki hat heute trainiert.“ Es sieht so aus, als würde die Nummer 1 am Samstag ins Tor von Borussia Dortmund zurückkehren.