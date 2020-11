Borussia Dortmund: SMS aufgetaucht – zwei TV-Stars flippen nach Pleite gegen Köln aus

Dortmund. Gegen den „Effzeh“ erlaubte sich Borussia Dortmund einen groben Schnitzer. Mit 1:2 verlor der BVB gegen die seit 18 Spielen sieglosen Geißböcke.

Zwei bekannte TV-Stars waren nach der Pleite völlig aus dem Häuschen – im positiven Sinne. Sie hatten den Kölnern die Daumen gedrückt.

Borussia Dortmund: Zwei TV-Stars feiern BVB-Pleite

Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin Annette Frier ihren Chatverlauf mit Sänger und Ur-Kölner Henning Krautmacher. Dabei lässt sich jedoch keine Schadenfreude über den Überraschungssieg erkennen, sondern viel mehr pure Erleichterung. „Zwei zu eins! Singen - singen - singen!“, schreibt Krautmacher der 46-Jährigen.

+++ Wegen dieser Szene gehen die Fans nach der Köln-Pleite auf die Barrikaden – „Unverständlich!“ +++

Hintergrund dieser SMS: Zuvor hatte Frier ein Video gepostet, in welchem sie gemeinsam mit dem Frontmann der Band „Höhner“ auf der Tribüne des Rhein-Energie-Stadions sitzt. Mit gebrochener Stimme sagt sie in der kleinen Schauspieleinlage: „Ach, das war so ein Scheiß-Jahr 2020. Und jetzt... Ich hab Schiss, dass der Effzeh wieder absteigt.“

Annette Frier ist bekennender Fan des 1. FC Köln. Foto: imago images/Andre Lenthe

Krautmacher mimt den Mutmacher: „Der Effzeh? Niemals!“ Dann erheben sich Frier und er und schmettern einen Teil der Kölner Vereinshymne. „Mer stonn zo dir, FC Kölle!“, tönt es mit mehr oder weniger professioneller Gesangsstimme. „Danke Henning, jetzt geht's mir besser“, meint Frier danach.

Annette Frier veröffentlichte den Screenshots eines Chatverlaufs mit Henning Krautmacher auf Instagram. Foto: Instagram: annettefrier (Screenshot)

---------------

BVB-Top-News:

---------------

Das Video und den Chatverlauf veröffentlichte die Schauspielerin kurz nach dem Abpfiff der Partie, kommentiert mit den Worten: „Es ist vollbracht. Wir haben gerade den BVB besiegt... (Beweis: Singen hilft...)“

Ob der Sieg für den FC Köln ein entscheidender Anstoß im Abstiegskampf bedeutet, wird sich erst zeigen. Klar ist: Für den BVB war die Partie ein herber und möglicherweise folgenschwerer Rückschlag. (the)