Aufatmen bei Borussia Dortmund! Horror-Szenario gegen Bayern vom Tisch

Das Bundesliga-Spitzenspiel wirft seine Schatten voraus. Am Samstag (18. Oktober) duellieren sich Borussia Dortmund und Bayern München. Welches Team erleidet seine erste Niederlage?

Rätselraten gab es vor dem Top-Spiel um Serhou Guirassy. Der Angreifer von Borussia Dortmund musste seine Nationalmannschaftsreise angeschlagen abbrechen. Ein Ausfall gegen den Rekordmeister wäre für den BVB ein herber Verlust gewesen. Doch jetzt können Niko Kovac und auch alle schwarz-gelben Fans aufatmen.

Borussia Dortmund: Guirassy voll dabei

Auch wenn er in der Liga zuletzt seine Torgefahr etwas verloren hatte (hier mehr dazu lesen), ist Guirassy für den BVB natürlich unersetzbar. Umso größer war die Sorge, als es hieß, der Stürmer habe die Nationalmannschaft Guineas „körperlich stark angeschlagen“ verlassen. Dabei hatte es sich offenbar um Oberschenkel-Probleme gehandelt. Einen Ausfall müssen die Dortmunder aber wohl nicht befürchten.

Auch spannend: Star von Borussia Dortmund erlebt „totale Schande“ – jetzt bleibt nur noch ein Ausweg

Wie der „Kicker“ berichtet, nahm Guirassy am Mittwoch (15. Oktober) vollumfänglich am Training von Borussia Dortmund teil. Ein Einsatz gegen den FC Bayern München sei demnach nicht gefährdet.

Sorgenkind bleibt

Auch zahlreiche andere Nationalspieler waren bei der Einheit wieder dabei. Die Dortmunder haben offenbar keine Verletzungen davon getragen. Dabei hatten manche Profis, wie die deutschen BVB-Spieler, mit der rauen Gangart ihrer Gegner zu kämpfen (hier mehr dazu erfahren).

Weitere Nachrichten für dich:

Ein Sorgenkind bleibt allerdings Aaron Anselmino. Die Leihgabe von Chelsea London konnte zwar wieder teilintegriert werden, doch wann der Argentinier sein Comeback geben kann, bleibt weiter offen. Bisher absolvierte er nur eine Partie Ende August für Borussia Dortmund. Seither fehlt er mit muskulären Problemen.

Ein Einsatz gegen den FC Bayern München kommt für ihn wohl noch nicht infrage. Er fehlt damit ebenso wie die Langzeitverletzten Emre Can und Julien Duranville.