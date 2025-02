Borussia Dortmund: Ärger um Serhou Guirassy – „Das wird Konsequenzen haben“

Er ist Top-Torschütze, rettete dem BVB schon so manchen Punkt. Doch so richtig angekommen scheint Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund noch nicht. Nun droht dem Stürmer sogar Ärger.

Gegen den VfB Stuttgart (1:2) sorgte eine Aktion von Guirassy für Unverständnis. Mitten in einer (weiteren) Mentalitätsdebatte leistete er sich eine pikante und folgenschwere Aktion, für die er anschließend massive Kritik erntete.

Borussia Dortmund: Heftige Kritik an Guirassy

Im Ruhrgebiet wird Maloche eingefordert, auch von den Topverdienern auf dem grünen Rasen. Besonders in der Krise wollen die Fußballfans sehen, dass sich die Spieler mit aller Kraft aus dem Tief kämpfen. Und Niko Kovac auch. Bei einigen BVB-Stars scheint beides aber noch nicht angekommen.

Vor dem Tor oft eiskalt, ließ er seine Teamkollegen in einer Szene beim 1:2 gegen Stuttgart eiskalt im Stich. In der 60. Minute bekam er den Ball an der eigenen Grundlinie. Sein halbherziger Versuch zu klären wurde abgefangen, plötzlich wurde es richtig brenzlig. Doch statt seinen Fehler auszubügeln trottete der Stürmer aufreizend lässig und unbeteiligt wieder nach vorne. Die Folge: Das 0:2, rückblickend der Stuttgarter Siegtreffer.

„Das ist kein Mannschaftsdenken“

Für die Sky-Experten Didi Hamann und Erik Meijer ein absolutes No-Go. „Der Ball ist noch im und um den Strafraum. Wohin geht Guirassy?“, fragt Meijer. „Er sagt im Grunde: ‚Verteidigen geht mich nichts an. Kümmert ihr euch, ich gehe schon nach vorne.‘ Das ist kein Mannschaftsdenken.“

Hamann wird noch deutlicher: „Genau darum geht es – es geht darum, alles für den Erfolg zu tun“, sagt Hamann. „Guirassy hätte bis zur Grundlinie gehen müssen, bevor er den Ball klärt, und im schlimmsten Fall einen Einwurf sichergestellt. Aber stattdessen blieb er einfach stehen. Und ich fürchte, das wird Konsequenzen für ihn haben. Kovac ist ein Macher. Disziplin steht bei ihm an erster Stelle. Nach so einem Vorfall würde es mich nicht wundern, wenn Guirassy am Mittwoch von Beginn an direkt neben ihm auf der Bank sitzt. Kovač wird ihm ganz klar machen, dass sein Verhalten inakzeptabel ist. Denn was Guirassy da gemacht hat, das darf nicht passieren.“

Ein Denkzettel für den wichtigsten Torschützen von Borussia Dortmund? Unter Kovac nicht undenkbar. Schon beim FC Bayern und in Wolfsburg statuierte er solche Exempel und zeigte, dass mit ihm nicht zu spaßen ist.