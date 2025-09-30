Borussia Dortmund bald öfter ohne Guirassy? Niko Kovac deutet es an

So schnell wie der Schock kam, war er auch schon wieder verflogen. Am Samstag musste Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund nach dem Aufwärmen gegen Mainz passen. Ein bittererer Rückschlag – eigentlich.

Doch auch ohne seinen Star-Stürmer zeigte Borussia Dortmund eine der bisher besten Saisonleistungen und gewann souverän mit 2:0. Über Guirassys anstehende Rückkehr in der Champions League ist man beim BVB natürlich glücklich. Doch könnte eine Aufstellung ohne ihn in Zukunft eine Möglichkeit sein? Trainer Niko Kovac reagiert.

Borussia Dortmund: Mehr Pausen für Guirassy?

Dass der Stürmer, wenn er fit ist, gesetzt ist, steht außer Frage. Dennoch ist es auffällig, dass der BVB schon in der vergangenen Saison ungeschlagen blieb, wenn die „Lebensversicherung“ im Angriff fehlte (hier mehr darüber lesen). Eröffnen sich für Kovac vielleicht sogar neue taktische Möglichkeiten? Um diese Frage ging es auch bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Athletic Bilbao.

„Dass Serhou jetzt passen musste, hat mir persönlich nicht gepasst, aber wir mussten es passend machen“, erklärte der Cheftrainer von Borussia Dortmund zunächst schmunzelnd, der anschließend auf seine Gedanken für die Zukunftsplanung eingeht.

„Fabio (Silva) haben wir geholt, um ihm auch Minuten zu geben und Serhou zu entlasten“, deutet er an. Gleichzeitig stellt der Ex-Bayern Coach auch klar: „Aber das muss alles passen.“

Enger Terminkalender für den BVB

Dabei hat Kovac vor allem schon die Zeit nach der anstehenden Länderspielpause im Blick. Zahlreiche Dortmund-Profis werden dann wieder über den Erdball verstreut im Einsatz sein. „Mit Blick auf die nächsten sieben Spiele werden wir sicherlich sehr viel mehr rotieren müssen, als wir es bisher getan haben“, stellt Kovac klar.

Nach der Länderspielpause im Oktober (5. bis 18.) warten auf Borussia Dortmund gleich drei englische Wochen, mit zwei Champions-League-Spielen und der 2. Pokalrunde gegen Eintracht Frankfurt. Ein strammes Programm also für den zuletzt verletzungsgeplagten BVB-Kader. Deshalb sagt Kovac: „Ich freue mich über die Breite und die Qualität des Kaders. Da zählt jeder einzelne zu.“ Gut möglich also, dass sich Guirassy künftig auch mal auf der Bank wiederfindet – selbst wenn er gesund ist.