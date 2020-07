Borussia Dortmund: Verlängert sich die Gomez-Leihe? Jetzt steht fest, dass...

Wie geht es weiter mit Sergio Gomez? Der Youngster gilt als großes Talent. 2018 kam der Offensivmann zu Borussia Dortmund, konnte sich aber nicht auf Anhieb durchsetzen. Es folgte die Leihe zurück nach Spanien.

Bei der Frage nach der Zukunft von Gomez und Borussia Dortmund ist jetzt ein entscheidender Zwischenschritt erreicht worden.

Borussia Dortmund: Bedingung für verlängerte Leihe erreicht

Vor zweieinhalb Jahren holte der BVB Sergio Gomez aus der legendären Jugendschmiede des FC Barcelona nach Deutschland. Eine geradezu geringe Ablöse von drei Millionen Euro bezahlten die Schwarzgelben damals – ausgezahlt hat sich die Summe bisher jedoch nicht.

In der ersten Mannschaft der Dortmunder fand Gomez kaum Spielzeit, sodass man sich im vergangenen Sommer dazu entschloss, den 19-Jährigen zurück nach Spanien zu verleihen, an den Zweitligisten Huesca. Dort sammelt Gomez fleißig die erhoffte Spielzeit und legt eine zufriedenstellende Entwicklung hin.

Bei Huesca lief es für Sergio Gomez besser. Foto: imago images / AFLOSPORT

Obwohl die Leihe nach dem Ende dieser Saison vorbei ist, arbeitet Huesca schon lange daran, diese zu verlängern. Trainer und Verantwortliche sind begeistert von Gomez Leistungen und würden ihn gerne halten. Das der Spanier 36 von 42 Spielen absolvierte und damit zu den Stammkräften gehörte, ist aber auch in Dortmund nicht verborgen geblieben.

Dennoch, so schien es bisher, wollte der BVB einer verlängerten Leihe nachkommen, unter der Bedingung, dass Huesca den Aufstieg schafft. So könnte Gomez demnächst Erstliga-Luft schnuppern. Jetzt steht fest: Huesca hat es tatsächlich geschafft. Als Tabellenführer kehrt die Mannschaft in „LaLiga“ zurück. Am letzten Spieltag gelang in der umkämpften Liga ein 1:0 Erfolg in Gijon.

Wo liegt Gomez Zukunft?

Nun werden die Verhandlungen erst richtig losgehen. Für Gomez scheint ein weiteres Jahr bei Huesca wie gemacht. Als Stammspieler könnter Erfahrung gegen Teams wie Real Madrid oder den FC Barcleona sammeln. 2021 könnte es dann zurück nach Dortmund gehen. Vielleicht gelingt ihm dann ja auch der Durchbruch in der Bundesliga. (mh)