Borussia Dortmund: Böser Seitenhieb von Union! „Ich würde mal sagen, jetzt steht es 3:1“

Auch einen Tag nach dem Duell an der Alten Försterei schmerzte die 1:2-Pleite von Borussia Dortmund gegen Union Berlin den Fans noch sehr. Zu harmlos waren die Schwarz-Gelben gegen „Eisern Union“ aufgetreten.

Via Social Media legten die siegreichen Berliner dann auch noch den Finger in die Wunde.

Borussia Dortmund: Union mit bösem Seitenhieb

Mit einem Post auf Twitter nahm der Hauptstadtklub Bezug auf Tweet des BVB vor dem Duell am Freitag. Darin hatte sich der Ruhrpott-Klub auf die 1:3-Niederlage im vergangenen Jahr bezogen und eine Kampfansage geschickt. „31.08..19: Daten leeren. 18.12..20: Laden...“, schrieben die Borussen.

Die Niederlage gegen Union schmerzte Emre Can und Co. Foto: imago images/Bernd König

Der Plan war klar: In diesem Versuch sollte am Ende der BVB einen Sieg bejubeln. Es wäre der erste an der Alten Försterei seit dem Union-Aufstieg seit zwei Jahren gewesen. Doch auch diesmal kam es wieder anders. Trotz des Rekordtors von Youssoufa Moukoko (jüngster Bundesliga-Torschütze aller Zeiten) unterlag der BVB am Ende erneut - diesmal mit 1:2. Union schrieb deshalb schlicht: „Und wieder: Daten leeren.“

Union-Anhänger feiern Stichelei

Während sich BVB-Fans über diese kleine Stichelei ärgern dürften, feierten die Union-Anhäner ihren Klub dafür. „Ich würde mal sagen, jetzt steht es 3:1“, schrieb ein Nutzer unter den Tweet. Ein anderer warnte jedoch: „Hochmut kommt vor dem Fall!“

Der BVB will das Pokalduell mit Eintracht Braunschweig am kommenden Dienstag nutzen, um sich endlich zu berappeln und wieder in die Erfolgsspur zu finden.

