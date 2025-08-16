Stillstand bei BVB-Verhandlungen! Bleibt Borussia Dortmund auf Millionen sitzen?

Borussia Dortmund plant nicht mehr mit Sebastien Haller. Berichten zufolge ist eine Vertragsauflösung beschlossen, doch die Verhandlungen gestalten sich alles andere als einfach.

Dabei geht es vor allem um die Höhe der Abfindung, bei der beide Seiten weit auseinanderliegen. Hallers hochdotierter Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis Juni 2026. Eine Einigung ist derzeit nicht in Sicht – im Gegenteil.

Borussia Dortmund und Haller noch weit auseinander

Der BVB bietet Haller zwei Millionen Euro, was dem Spieler jedoch zu wenig ist. Laut „Bild“ fordert der Stürmer etwa das Dreifache. Borussia Dortmund sucht dringend eine Lösung, da Haller nicht mehr in die Pläne von Trainer Niko Kovac passt und das Gehalt des Ivorers schlichtweg zu hoch ist.

Auch interessant: Unerwartete Einnahmen! Ex-BVB-Talent spült Geld in Dortmunder Kassen

Im Vorjahr wollte Schwarz-gelb Haller durch eine Leihe zu CD Leganés ins Schaufenster für andere Vereine stellen. Doch dort enttäuschte er und blieb in neun Spielen ohne Tor. Im Winter endete die Leihe vorzeitig und Haller kehrte kurzfristig zum FC Utrecht zurück, wo er solide Leistungen zeigte.

Haller geht als Riesen-Flop

In Utrecht traf Haller sechs Mal in 18 Spielen, doch ein fester Wechsel scheiterte an seiner hohen Ablöse und Gehaltsforderungen. Daher entschied sich Borussia Dortmund für eine Vertragsauflösung, um ihm einen ablösefreien Wechsel zu ermöglichen. Bislang konnte man sich über die Konditionen jedoch nicht einigen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Haller wechselte 2022 für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Dortmund. Nach einer Krebserkrankung erkämpfte er sich einen Platz im Team zurück und glänzte. Später verlor er seinen Stammplatz jedoch wieder und spielt keine Rolle mehr in den Planungen von Borussia Dortmund.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.