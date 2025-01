Borussia Dortmund: Fans reiben sich die Augen – passiert es jetzt doch noch?

Manchmal braucht es einen Schritt zurück, um vorwärts zu kommen. An diese Hoffnung klammern sich angesichts der sportlichen Entwicklung derzeit viele Fans von Borussia Dortmund (hier mehr dazu lesen). Und auch für eine BVB-Leihgabe gilt selbiges Prinzip aktuell.

Sebastian Haller macht aktuell die wohl schwierigste Phase seiner Karriere durch. Bei Borussia Dortmund aussortiert, versuchte er sich in Spanien. Die Leihe scheiterte nach nur einem halben Jahr. Stattdessen ging es für ihn in diesem Januar nach Utrecht. In dem für ihn bekanntem Umfeld scheint es gleich zu laufen.

Borussia Dortmund: Haller-Rückkehr als einziger Ausweg

Leganes wollte ihn nicht mehr, der BVB hat ohnehin keine Verwendung für ihn – da wählte Haller die vielleicht letzte Karrierechance, um aus seinem Tief herauszukommen. Er schloss sich dem FC Utrecht an. Jenem niederländischen Verein, dem er seine Karriere zu verdanken hat. Von 2015 bis 2017 kickte er dort, ehe er über Eintracht Frankfurt, West Ham United und Ajax Amsterdam in Dortmund landete.

Sein Vertrauen zum Klub und zum Umfeld soll ihn aus dem Leistungsloch ziehen, welches ihn seit seiner schlimmen Krebs-Diagnose plagt. Und siehe da: Der Plan scheint in den ersten Tagen gleich voll auszugehen.

Haller brilliert sofort

Zwar ist die Sturmleihgabe von Borussia Dortmund nicht direkt unumstrittener Stammspieler – doch macht er aus seinen ersten Minuten für Utrecht gleich eine ganze Menge. Am 12. Januar feierte er in der Liga gegen Rotterdam ein halbstündiges Comeback beim FC. Drei Tage später stand dann das Pokalachtelfinale gegen Waalwijk an.

Und dort sah es für Utrecht zunächst nicht gut aus. Gegen das Ligaschlusslicht lag man zur Pause 0:1 zurück – dann kam Haller. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte er den Ausgleich. In der 80. Minute ließ er per Elfmeter das 2:1 folgen. Utrecht zog ins Viertelfinale ein und Haller war der gefeierte Mann.

Borussia Dortmund: Platzt der Knoten jetzt?

Einen solchen Auftakt hätte sich der Stürmer nach den vergangenen Monaten wohl nicht gewagt, zu erträumen. Die Hoffnungen sind jetzt natürlich immens, dass der Knoten platzt und er zu alter Form findet. Dann würde im Sommer vielleicht auch der BVB darüber nachdenken, Haller in die Mannschaft zu reintegrieren.