Borussia Dortmund: Terzic drückt bei Star auf die Bremse – „Offen und ehrlich miteinander umgehen“

Borussia Dortmund ist der Start ins neue Jahr äußerst gut gelungen. Mit vier Siegen aus vier Spielen holten die Westfalen die volle Punkteausbeute. Auch dank eines Rückkehrers klopft der BVB nun ganz oben in der Tabelle an.

Lange Zeit fehlte der Neuzugang Borussia Dortmund, jetzt greift er richtig an. Für Trainer Edin Terzic ist es dennoch wichtig, den Spieler nicht zu überfordern und ihm weiterhin die Zeit zu geben, die er benötigt. Die Rede ist von Sebastien Haller.

Borussia Dortmund: Stürmer-Star überzeugt nach langer Ausfallszeit

Für Sebastien Haller verlief das erste halbe Jahr beim BVB alles andere als gewünscht. Kurz nach seinem Wechsel wurde bei dem 28-Jährigen Hodenkrebs diagnostiziert. In der Folge musste Haller sich mehreren OPs und einer Chemo-Therapie unterziehen. Dementsprechend verpasste der Ivorer die gesamte Hinrunde beim BVB.

Im Sommer wechselte der Stürmer für über 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Schwarz-Gelb. Er sollte der Haaland-Ersatz beim BVB werden und in die Fußstapfen des Norwegers treten.

Während seiner Ausfallszeit arbeitete Haller stets weiter an seinem Comeback. „Wie hart er gearbeitet hat zwischen seinen Therapien, das kann man sich gar nicht ausmalen.“, lobte sein Trainer Edin Terzic seinen Schützling. In der Winterpause stieß Haller dann wieder zur Mannschaft und zeigte direkt, welchen Mehrwert er für den BVB hat. In den vergangenen vier Partien sammelte der Star-Stürmer seine ersten Minuten im schwarz-gelben Dress. Dabei gelangen ihm gegen Mainz 05 und den SC Freiburg seine ersten Torbeteiligungen. Vor allem sein Tor vor der Südtribüne im vergangenen Spiel gegen die Breisgauer war für alle beim BVB ein sehr emotionaler Moment.

BVB: „Situation kann keiner richtig einschätzen“

Für den BVB war die Krankheit Hallers eine neue Situation. Während Kreuzband- und Sprunggelenksverletzung im Fußball recht häufig vorkommen, sind Tumorerkrankungen selten. Dementsprechend vorsichtig geht Terzic damit um. „Das ist eine Situation, die keiner von uns so richtig einschätzen kann, uns fehlen da komplett die Erfahrungswerte“, erklärte der BVB-Coach auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel beim VfL Bochum.

Laut Terzic müsse man jeden Tag offen und ehrlich kommunizieren, um den Stand Hallers beurteilen zu können. „Wir sprechen täglich ein-, manchmal auch zweimal miteinander und schauen von Tag zu Tag“, verriet der 40-Jährige.

Mehr News zum BVB:

Sebastien Haller überzeugte bei seinen ersten Auftritten im BVB-Dress durchaus. Inwieweit er dieses Leistungsniveau halten und wann der Stürmer nach seiner Krankheit das erste Mal wieder 90 Minuten auf dem Platz stehen kann, ist fraglich. Seine ersten Einsätze versprechen allerdings schon eine ganze Menge. Schafft der Ivorer es auch weiterhin fit zu bleiben und sein Niveau immer weiter zu steigern, kann er beim BVB ein echter Leistungsträger werden.