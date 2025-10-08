Heimlich, still und leise: Borussia Dortmund macht Neuzugang klar

Das Transferfenster ist längst geschlossen und der BVB konnte seine Wunschtransfers umsetzen. Auch wenn noch nicht jeder voll eingeschlagen hat – insbesondere bei Jobe Bellingham herrschen zurzeit einige Fragezeichen.

Doch obwohl der Markt jetzt zu ist, schlägt der BVB wohl doch noch einmal zu. Zwar nicht bei einem Spieler, aber bei einem wichtigen Staff-Mitglied.

Borussia Dortmund schlägt noch einmal zu

Niko Kovac ist ein Trainer, der gerne mit seinen eigenen Vertrauten arbeitet. Ein klares Zeichen hierfür ist sein Bruder Robert, der ihn als Co-Trainer auf jeder Station begleitet. Aus seiner Wolfsburger Zeit hatte Niko Kovac zuletzt auch zwei weitere Mitglieder seines Staffs mit zu Borussia Dortmund gebracht.

Analyst Noah Tegatz und Athletik-Trainer Georg Schulz waren bereits vom VfL Wolfsburg mit zu Borussia Dortmund gewechselt. Und das soll es jetzt nicht gewesen sein. Wie die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ und die „Ruhr Nachrichten“ übereinstimmend berichten, schnappt sich der BVB jetzt erneut jemanden von der Konkurrenz aus Wolfsburg.

Neuer Scout für den BVB

Borussia Dortmund hat sich wohl die Dienste des Scouts Konstantin Georgiadis gesichert. Kovac kennt den 35-Jährigen aus seiner Wolfsburger Zeit noch bestens. Dem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zufolge soll sich der Scout bei seinen Kollegen in Wolfsburg bereits verabschiedet haben.

Georgiadis gilt insbesondere als Kenner des französischen Markts, was Borussia Dortmund sehr zugutekommen könnte. Schließlich entdeckte der BVB den diesjährigen Ballon-d’Or-Sieger Ousmane Dembele unter anderem in Frankreich. Ob Georgiadis für den BVB in Zukunft erneut einen solchen Fang machen kann? In den vergangenen Jahren verpflichtete Borussia Dortmund immer wieder erfahrene Spieler und verabschiedete sich oft von seinen Supertalenten. Bellingham könnte zwar wieder ein solches Talent sein – dennoch könnte Schwarz-Gelb jetzt wieder den beliebten Weg der Supertalente einschlagen.