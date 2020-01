Borussia Dortmund: Schwere Vorwürfe gegen Kevin Großkreutz! Jetzt spricht der Ex-BVB-Star

Dortmund. Großer Wirbel um Kevin Großkreutz! 2011 und 2012 feierte er mit Borussia Dortmund noch die deutsche Meisterschaft, mittlerweile kickt der 31-Jährige in der dritten Liga beim KFC Uerdingen. Seine neugewonnene Freizeit verbringt Großkreutz bei Türkspor Dortmund. Beim Bezirksligisten mischt er im Trainerstab mit. Und genau dort gab es zuletzt großen Ärger.

In seiner Rolle als Betreuer des Siebtligisten sorgte der ehemalige Verteidiger von Borussia Dortmund für negative Schlagzeilen. Bei den Dortmunder Hallenstadtmeisterschafften soll er laut eines Berichts der „Ruhr Nachrichten“ seine Jungs dazu aufgefordert haben, einen Spieler des Gegners „kaputtzutreten“. In einem Kommentar bei Facebook äußerte sich Großkreutz erstmals zu den schweren Vorwürfen.

Borussia Dortmund: Großkreutz sorgt für Eklat

Hintergrund: Türkspor kämpfte in der Zwischenrunde gegen den Lüner SV um den Einzug in die Endrunde, als die Situation eskalierte. Ein Spieler vom Großkreutz-Team streckte seinen Gegner mit einem Ellenbogenschlag nieder und sah dafür die Rote Karte.

In der Pause schaukelte sich die Situation weiter hoch: Lünens Torwart Daniel Dreesen provozierte Türkspor-Anhänger, die daraufhin auf ihn losgingen. Der Keeper kassierte dafür ebenfalls einen Platzverweis.

Die Partie eskalierte, und Kevin Großkreutz soll dann seine Mannschaft aufgefordert haben, die Gegner tätlich zu attackieren.

„Das ist ein O-Ton, den ich selber gehört habe“

Der Vorwurf kam nach dem Spiel von LSV-Trainer Christian Hampel: „Eigentlich kann ich mit Kevin (Großkreutz, Anm. d. Red) ganz gut. Es kann aber nicht sein, dass er seine Spieler dazu auffordert, meine 22 kaputt zutreten.“

Gegenüber der „Ruhr Nachrichten“ beteuerte der 49-Jährige: „Das ist ein O-Ton, den ich selber gehört habe.“ Man müsse sich nicht wundern, dass „hier so viele Leute durchdrehen, wenn ich so eine scheiß Aussage höre“, erklärte Hampel.

Großkreutz' Skandal-Akte

Döner-Wurf - Im Mai 2014 warf Großkreutz nachts einen Döner auf einen Köln-Fan und kassierte eine Anzeige

Pinkel-Affäre - Nach dem Pokalfinale 2014 pinkelte Kevin Großkreutz in den frühen Morgenstunden in die Lobby eines Hotels in Berlin

Bordell-Besuch mit Jugendspielern - 2017 verlor er seinen Job beim VfB Stuttgart. Der Grund: Großkreutz war mit Jugendspielern in einem Bordell gewesen - diese Angelegenheit flog auf, weil er danach verprügelt worden war.

Großkreutz reagierte auf die Aussagen mit einem Kommentar bei Facebook: „Es war ein hektisches, emotionales und kampfbetontes Spiel. Keine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit oder irgendwas. Wir sind am Ende der Sieger und das sollten die Lüner/der Trainer auch so hinnehmen oder einfach nicht mehr zur Dortmunder Stadtmeisterschaft erscheinen. Sich im Interview mit meinem Namen zu schmücken, ist ja am einfachsten.“

Großkreutz im Finale der Dortmunder Stadtmeisterschaft

Auch Türkspors Chefcoach stärkte dem Weltmeister den Rücken: „Ich weiß nicht, warum er diese Geschichte erfindet. Kevin hat gar nichts über Lünens 22 gesagt. Das schwöre ich. Vielleicht war es ja Hampel etwas zu heiß in der Halle und er schüttelt deshalb so eine unglaubliche Geschichte aus den Ärmeln.“

Letztlich gewann das Team von Kevin Großkreutz das Finale der Zwischenrunde in der Verlängerung und kämpft bei der Endrunde der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft (10.01) um den Titel.