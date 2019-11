Borussia Dortmund: Schock! Hinrunden-Aus für BVB-Star

Dortmund. Die schlimmsten Befürchtungen von Borussia Dortmund sind wahr geworden. Thomas Delaney fällt für den Rest des Jahres aus.

Der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund war im Länderspiel mit Dänemark gegen Irland (1:1) bereits nach acht Minuten übel umgeknickt, musste nach langer Behandlungspause ausgewechselt werden.

Borussia Dortmund: Thomas Delaney erleidet Bänderriss

Nun die niederschmetternde Diagnose: Bänderriss!

Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb Thomas Delaney am Boden liegen. Foto: imago images/Inpho Photography

Damit fehlt der Däne nicht nur beim anstehenden Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn (Freitag, 20.30 Uhr), sondern bis zum Ende der Hinrunde.

Somit muss BVB-Trainer Lucien Favre auch bei wichtigen Spielen wie dem CL-Gastspiel beim FC Barcelona (Mittwoch, 21 Uhr) oder dem letzten Heimspiel des Jahres gegen RB Leipzig auf den 28-Jährigen verzichten.

Gute Nachrichten bei Marco Reus

Bessere Nachrichten hat Borussia Dortmund dagegen bei Marco Reus. Der Kapitän konnte in dieser Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Nachdem es lange Zeit nicht danach aussah, ist es nun gut möglich, dass der 30-Jährige am Freitag gegen Paderborn wieder spielen kann.

Weniger Optimismus herrscht bei Nico Schulz. Der Linksverteidiger wackelt wegen Paderborn, auch bei der deutschen Nationalmannschaft hatte der BVB-Neuzugang passen müssen.