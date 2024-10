Borussia Dortmund: BVB-Star in der Krise – jetzt droht ihm die Bank!

Bei Borussia Dortmund ist er eigentlich gesetzt – doch Nico Schlotterbeck steckt in der Krise. Gegen Bremen flog er vom Platz, in Stuttgart war er auf ungewohnter Position hoffnungslos verloren. Nun lieferte er in Berlin auch im Zentrum einen Offenbarungseid ab.

Kriegt der Nationalspieler nicht schnellstens die Kurve, muss Nuri Sahin wohl reagieren. Dem Star von Borussia Dortmund droht die Bank. Mit Niklas Süle steht eine Alternative bereit. Jedoch eine, die zuletzt unter dem neuen Trainer nur noch eine Nebenrolle spielte.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck in der Formkrise

Was ist nur mit Nico Schlotterbeck los? Als feste Säule im Abwehrzentrum eingeplant, macht der Innenverteidiger derzeit gar keine gute Figur. In Bremen kassierte er eine Gelbrote Karte, erwies seinem Team einen Bärendienst, das fortan nur noch das Remis über die Zeit bringen wollte. In Stuttgart ging Sahins Experiment mit ihm als Linksverteidiger böse nach hinten los. In einer desolaten Mannschaft war er der größte Unsicherheitsfaktor. Gleich mehrere der fünf Gegentreffer gingen auf seine Kappe. Der schwärzeste Moment: Beim 1:4 wurde er von Enzo Millot regelrecht düpiert.

Auch gegen Bochum sah er in der Anfangsphase nicht gut aus, stabilisierte sich dann. Doch nun folgte der nächste Rückschlag. Beim 1:2 gegen Union Berlin stand Schlotterbeck erneut völlig neben sich. Früh holte er sich eine unnötige Verwarnung ab, verursachte kurz darauf stümperhaft den Elfmeter zum 0:1. Der nächste schwarze Fleck. Dabei war der Nationalspieler letzte Saison ein Garant für den Einzug ins Finale der Champions League.

Langsam steht auch der Trainer unter Druck. Wird Schlotterbeck das Opfer der Krise? Derzeit spricht im Kampf um die Startelf nicht viel für ihn. Und mit Niklas Süle scharrt ein prominenter Name mit den Hufen. Seit dem Stuttgart-Debakel sitzt der fast durchweg auf der Bank. Die Rufe nach einem Wechsel werden jedoch lauter. Nun könnte seine Stunde schlagen – denn gerade in der Abwehr muss sich etwas tun.