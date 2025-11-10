Wieder Sorgen um BVB-Star Schlotterbeck! Nagelsmann verkündet die schlechte Nachricht

Ein halbes Jahr musste Borussia Dortmund auf Nico Schlotterbeck verzichten. Nach seinem Meniskusriss kam er zurück, als wäre nichts gewesen. Gegen Augsburg fehlte er krank, nun gibt es wieder Probleme.

Wie Julian Nagelsmann verkündet, wackelt Nico Schlotterbeck zumindest mal für das erste Länderspiel. Eine Sprunggelenks-Blessur vom 1:1 in Hamburg plagt ihn weiter. Und sie wird zum Problem.

Sorgen um BVB-Star Schlotterbeck

Sein souveräner Auftritt beim Startelf-Comeback gegen Wolfsburg (1:0) schürte Hoffnungen, dass „Schlotti“ direkt wieder der Alte ist und man nicht wieder auf ihn verzichten braucht. Doch nach der Erkältung, die ihn in Augsburg aus der Bahn warf, wird er nun womöglich wieder fehlen.

(Noch) nicht Borussia Dortmund, wohl aber der deutschen Nationalmannschaft. In Hamburg gab es für den BVB-Star mächtig auf die Knochen, Jordan Torunarigha traf ihn heftig auf den Fuß. Blut floss, das Sprunggelenk bekam dabei auch einen mit. Und das könnte ihn jetzt das DFB-Spiel gegen Luxemburg kosten.

„Der Fuß ist über Nacht schon dick geworden“

Direkt nach Abpfiff sprach der Verteidiger von einer Fleischwunde auf dem Fuß, die getackert werden musste (hier mehr dazu). „Der Fuß ist über Nacht schon dick geworden“, erklärt Bundestrainer Julian Nagelsmann nun. „Das sieht nicht ganz optimal aus, ehrlich gesagt. Da muss ich den Verlauf der Woche oder Tage abwarten.“

Wie schwer die Verletzung wirklich ist, wird womöglich erst klar sein, wenn der Fuß etwas abschwillt. Dann wird es auch weitergehende Untersuchungen geben. Das Länderspiel am Freitag (20.45 Uhr) in Luxemburg wackelt schon. Anschließend geht es gegen die Slowakei (17. November) weiter. Das nächste Spiel von Borussia Dortmund ist am 22. November gegen den VfB Stuttgart.