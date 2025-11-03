Panik bei Borussia Dortmund? Top-Klubs jagen Schlotterbeck

Die Personalie Nico Schlotterbeck beschäftigt Borussia Dortmund seit Wochen. Grund sind die Vertragsverhandlungen mit dem Abwehrboss des BVB, die sich bis dato weiter hinziehen.

Dabei wäre eine Vertragsverlängerung mit Schlotterbeck enorm wichtig. Das Arbeitspapier des Nationalspielers läuft 2027 aus. Kommt ein Deal nicht zustande, könnte Borussia Dortmund im kommenden Sommer unter Zugzwang geraten. Nun bereiten Top-Klubs dem BVB Sorgen.

BVB: Liverpool spricht bereits mit Schlotterbeck

Dass das Interesse an Schlotterbeck groß ist, ist bekannt. Doch wie konkret es mit so manchem Klub in den kommenden Monaten werden könnte, dürfte bei Borussia Dortmund für Sorgenfalten sorgen. Laut dem Portal „fichajes.net“ soll der FC Liverpool sein Engagement um Schlotterbeck zuletzt noch einmal intensiviert haben.

Demnach haben die „Reds“ zuletzt bereits „positive Gespräche“ mit Schlotterbeck geführt. In Liverpool sieht man den 25-Jährigen bereits als möglichen Nachfolger für Ibrahima Konate. Dazu plane man im Klub, im kommenden Sommer mit einem Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro bei Borussia Dortmund vorstellig zu werden. Ob sich der BVB darauf einlassen würde?

Auch Bayern und Real sind dran

Neben Liverpool sind allerdings auch andere Klubs an Schlotterbeck dran. Neben Bayern München soll auch Real Madrid über einen Transfer des BVB-Stars nachdenken. Von Seiten der „Königlichen“ heißt es laut „fichajes.net“ allerdings, dass die Konkurrenz aus Liverpool wohl zu stark sei.

Letztendlich dürfte sich diese Causa wohl noch etwas hinziehen. Auch eine Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund ist weiter im Bereich des Möglichen.