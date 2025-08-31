Star-Hammer bei Borussia Dortmund – schon bald ist es so weit

Schon früh in der Saison sorgt der selbstgewählte dünne Kader bei Borussia Dortmund für Probleme. Die Abwehr bereitet Trainer Nico Kovac Sorgen – die Leihe von Aaron Anselmino verschafft ihm zumindest etwas neuen Spielraum.

Umso glücklicher dürfte man bei Borussia Dortmund sein, dass sich eine ersehnte Rückkehr anbahnt. Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann nun verriet, steht schon bald die Rückkehr von Nico Schlotterbeck bevor. Damit dürften sich die Sorgen ganz schnell in Luft auflösen.

Schlotterbeck vor BVB-Comeback

Kaum ist die Saison gestartet, verabschiedet sich der Klub-Fußball auch schon wieder in die erste Länderspielpause. Das ist auch 2025/26 nicht anders. Nach dem 2. Spieltag ruht der Ball bei BVB & Co. und die Nationalelf ist dran. Im Kader von Julian Nagelsmann stehen auch diesmal wieder einige Dortmunder. Waldemar Anton ist dabei, Karim Adeyemi und Pascal Groß auch – Nico Schlotterbeck dagegen nicht. Noch nicht.

Seit seinem Meniskusriss Anfang April fehlt der Verteidiger. Sehr. Nicht nur dem DFB-Team, sondern vor allem seinem Verein. Und das qualitativ und quantitativ. Drei Stück gabs zum Saisonstart von Abstiegskandidat St. Pauli. Und mit dem Platzverweis von Filippo Mané wird es hinten nun noch dünner. Neuzugang Anselmino muss am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Union Berlin womöglich sofort ran, weil die Alternativen fehlen.

„Er ist eigentlich beschwerdefrei“

In seiner Kader-Vorstellung für die darauffolgenden Länderspiele (hier mehr) aber hat Nagelsmann eine tolle Nachricht für alle Borussen im Gepäck. Lange war es still um Schlotterbeck, jetzt verrät Deutschlands Nationalcoach: Der Abwehrstar ist bald wieder da! „Er macht gute Fortschritte und will bald wieder einsteigen.“

Der Bundestrainer weiter: „Er ist eigentlich beschwerdefrei. Es war eine schwere, blöde Verletzung und er hat auch uns sehr gefehlt. Hoffentlich kommt er gut zurück. Bleibt er gesund, wird er am Gesetzten-Status kratzen.“ Worte, die man selten bis nie aus dem Mund von Julian Nagelsmann hört. Umso deutlicher wird der Status, den Nico Schlotterbeck beim DFB-Team genießt.

Auch bei Borussia Dortmund wird man bei dieser Prognose jauchzen. Womöglich schon nach der Länderspielpause, wenn der BVB in Heidenheim gastiert (13. September), könnte Schlotterbeck erstmals seit fünf Monaten wieder im Kader stehen.