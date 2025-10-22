Borussia Dortmund plant Vertrags-Doppelschlag! Haben die Bosse Erfolg?

Große Freude im Ruhrgebiet! Borussia Dortmund hat die erste Saisonniederlage in München gut weggesteckt und beim Champions-League-Spiel in Kopenhagen die passende Antwort gegeben (mehr zum Spiel liest du hier). Es läuft also beim BVB.

Doch eine Thematik plagt die Bosse von Borussia Dortmund derzeit: die Verträge von Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi. Mit beiden Stars würden die Schwarz-Gelben gerne verlängern und gehen dafür jetzt in die Offensive.

Borussia Dortmund bei Schlotterbeck zu allem bereit

Allen voran Abwehrboss Schlotterbeck will man natürlich zum Bleiben bewegen. Auch wenn die Verhandlungen zuletzt nicht vorwärtskamen, bleibt man im BVB-Lager optimistisch. Berichten zufolge will Schlotterbeck in Dortmund nicht nur ein Top-Gehalt (das man ihm gerne bieten würde), sondern auch sehen, dass die Mannschaft um Titel mitspielen kann.

Auch spannend: Kovac fällt ein Stein vom Herzen – Borussia Dortmund entgeht lästiger Diskussion

Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Laut „Sport Bild“ sei mit einer Entscheidung noch in diesem Jahr nicht zu rechnen. Doch selbst wenn sich die Gespräche noch länger ziehen und vielleicht gar keine Einigung zustande käme, sei Borussia Dortmund gar bereit, Schlotterbeck mit ins letzte Vertragsjahr zu nehmen. Das wäre dann der Fall, wenn „Vereinserfolg und essenzielle Prämien-Einnahmen“ durch einen frühzeitigen Abgang des Spielers gefährdet würden. In diesem Fall wäre man sogar bereit, auf eine Ablöse zu verzichten.

Vertragsangebot für Adeyemi

Und auch mit Karim Adeyemi wollen die BVB-Oberen dem Magazin zufolge verlängern. Der Flügelflitzer war sensationell in die neue Saison gestartet, ist mittlerweile auch wieder Teil der Nationalmannschaft. Klar: Einen Spieler in dieser Form will man nicht verlieren.

Weitere Nachrichten findest du hier:

Daher seien die Dortmunder bereit, für Adeyemi an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen – auch, wenn nicht klar ist, bei welcher Jahressumme diese liegen soll. Derzeit soll sein Gehalt bei Borussia Dortmund laut „Transfermarkt.de“ bei um die 5,5 Millionen Euro liegen.