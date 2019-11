Borussia Dortmund: Schlechte Nachrichten für Fans – DARUM droht jetzt Chaos am Stadion

Dortmund. Borussia Dortmund hat vor dem Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Mittwoch, 20.45 Uhr) schlechte Nachrichten für seine Fans.

Einige Sonderzüge zum Heimspiel von Borussia Dortmund fallen kurzfristig aus – nicht nur am Mittwoch, sondern mindestens bis Ende des Jahres!

Borussia Dortmund: Vier Sonderzüge zum Stadion fallen vorerst komplett aus

Der Grund: Personal- und Fahrzeugprobleme bei der Deutschen Bahn. Es stehen schlicht zu wenige Mitarbeiter und zu wenige Züge zur Verfügung.

Betroffen sind gleich vier Sonderzug-Linien, die Tausende BVB-Fans seit Jahren zu den Heimspielen und anschließend nach Hause gebracht haben:

RB 51: Coesfeld – Lünen – Dortmund

RB 52: Lüdenscheid – Hagen – Dortmund

RB 53: Iserlohn – Schwerte – Dortmund

RB 57: Brilon/Winterberg – Arnsberg – Dortmund

„Auf diesen Verbindungen werden bei Heimspielen des BVB keine beziehungsweise nur noch vereinzelte Sonderzüge eingesetzt“, vermeldet der Vizemeister. „Die Regelzüge nach Fahrplan fahren zwar, bieten aber nur das normale Platzangebot.“

Alle bisherigen Sonderzug-Fahrgäste müssen jetzt zum Hauptbahnhof

Der Ausfall der Sonderzüge könnte für reichlich Chaos sorgen. Nun müssen unzählige Fans, die zuvor direkt am Regional-Bahnhof „Signal Iduna Park“ in ihre Bahnen ein- und ausstiegen, mit Stadtbahn oder RB zum Hauptbahnhof Dortmund fahren, um dort in die Züge Richtung Heimat umzusteigen.

Die unweigerliche Folge: Die schon jetzt häufig brutal überfüllten Züge Richtung Dortmund Hauptbahnhof werden noch voller.

Und noch ist völlig unklar, ob die Sonderzüge im neuen Jahr wieder fahren. „Wie es in 2020 weitergeht, ist derzeit noch offen“, sagt Borussia Dortmund.