Borussia Dortmund: Schalke-Fan betritt nach Derby den Dortmunder Hauptbahnhof – dann eskaliert die Situation

Dortmund. In der Arena ging es während des Revierderbys zwischen den verfeindeten Fanlagern heiß her. Vor allem die Ultras von FC Schalke 04 und Borussia Dortmund provozierten sich, so gut es über 150 Meter Distanz eben möglich ist.

Beleidigende Fangesänge, Präsentieren und Anzünden von geklautem Fan-Material, dazu eine massive Pyroshow im Gästeblock – und das alles noch vor der 10. Spielminute. Auf dem Oberrang krachte es später noch, als sich Fans von FC Schalke 04 und Borussia Dortmund eine Keilerei lieferten.

Borussia Dortmund: Schalke-Fan bespuckt BVB-Anhänger und sorgt für Eskalation

So wüst es im Stadion zuging, so ruhig verlief das Revierderby drumherum. Kaum nennenswerte Vorfälle gab es bei der An- und Abreise der Fans, die Polizei zog am Abend ein äußerst positives Fazit.

Wegen der vielen Rauchtöpfe im Dortmunder Gästeblock verzögerte der Anpfiff beim Derby sich um wenige Minuten. Foto: imago images/Nordphoto

„Aus Sicht der Bundespolizei verlief der Einsatz durchweg friedlich und problemlos“, heißt es in einer Mitteilung. Doch als die Mehrheit der BVB-Fans bereits zurück in Dortmund war, gab es doch noch einen unschönen Zwischenfall.

Die Dortmunder Fans waren gerade aus dem Sonderzug ausgestiegen, als ein Schalke-Fan im Trikot durch den Haupteingang des Hauptbahnhofs auf ein Tross von BVB-Anhängern zuging.

Sofort begannen wechselseitige Provokationen zwischen den vielen BVB-Fans, darunter laut Polizei auch bekannte Problemfans, und dem einzelnen Schalker. Als der blauweiße Einzelkämpfer dann noch einen BVB-Fan anspuckte, eskalierte die Situation völlig.

Die Schilderungen der anschließenden Geschehnisse gehen auseinander. Die Bundespolizei berichtet, ein Haufen Dortmunder sei auf den Schalker losgegangen, der von der einschreitenden Bundespolizei vor dem Mob geschützt wurde.

Daraufhin sei bei einigen Schwarzgelben laut Polizeiangaben die Aggressionen auf Polizeibeamte übergeschwappt. Die Beamten reagierten, in dem sie die BVB-Anhänger aus dem Bahnhof drängten und dabei auch Pfefferspray einsetzten.

Die Polizei drängte die wütenden Fans von Borussia Dortmund mit Pfefferspray aus dem Tunnel. Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Über die Aufnahmen der Videoüberwachung ermittelt die Bundespolizei nun gegen mehrere Personen wegen Landfriedensbruchs.

BVB-Fanhilfe: „Teilen Sichtweise der Polizei nicht“

Die Fanhilfe von Borussia Dortmund macht in einem Statement deutlich: „Die Sichtweise der Polizei teilen wir hierbei nicht.“ Unterstützung erhält sie dabei vom Fan-Projekt Dortmund.

Sie berichtet von Fans, die durch Polizisten verletzt wurden. „Bei dem Polizeieinsatz wurden unter anderem Mitarbeiter und Anwälte der Fanhilfe, des Fanprojekts sowie Unbeteiligte körperlich angegangen und teilweise verletzt. Daher wollen wir die Sachlage und Verhältnismäßigkeit des Einsatzes prüfen. Allen Verletzten wünschen wir gute Besserung!“

„Zur Aufklärung bitten wir alle Betroffenen, sich bei uns zu melden und etwaige Beweisfotos und -Videos zur Verfügung zu stellen“, heißt es in der Mitteilung der BVB-Fanhilfe.