Borussia Dortmund – SC Paderborn live: Hier kannst du das Testspiel sehen

Dortmund. Auch in der Länderspielpause müssen die BVB-Fans nicht auf ihren Lieblingsverein verzichten. Am Donnerstag spielt Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn in einem Testspiel.

Ohne sieben Nationalspieler und mit vielen Verletzte kann sich bei Borussia Dortmund – SC Paderborn eine Garde empfehlen, die sonst nicht so häufig zum Zug kommt. Und du kannst live zusehen.

Borussia Dortmund – SC Paderborn im Livestream

Übertragen wird das Testspiel Borussia Dortmund – SC Paderborn im Livestream. Der BVB zeigt die Partie auf Youtube, Facebook, Twitch und auf der vereinseigenen Plattform BVB-TV.

Anstoß im Stadion auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel ist um 16 Uhr, fünf Minuten zuvor wird der BVB auf Sendung gehen.

Um 16 Uhr empfängt Schwarzgelb den @SCPaderborn07 zum Test am Trainingsgelände in Brackel. Wir zeigen die Partie live im Stream bei BVB-TV by @1und1, YouTube und Twitch! 🖥 #BVBSCP — Borussia Dortmund (@BVB) October 7, 2021

Fehlen werden dem BVB die sieben Nationalspieler Manuel Akanji, Raphael Guerreiro, Ansgar Knauff, Donyell Malen, Marin Pongracic, Marco Reus und Axel Witsel. Auch nicht dabei sind Thorgan Hazard und Youssoufa Moukoko, die noch vor dem ersten Länderspiel-Auftritt verletzt abreisen mussten.

Darüber hinaus sind auch Gregor Kobel, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna, Erling Haaland, Marcel Schmelzer und Mateu Morey verletzungsbedingt nicht dabei. Superstar Haaland absolviert derzeit einige Reha-Tage im spanische Marbella.

Borussia Dortmund: Drei Rückkehrer erwartet

Empfehlen können sich nun die Spieler, die sonst in der zweiten Reihe stecken. Nico Schulz, Felix Passlack oder Reinier beispielsweise.

Dazu darf sich Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn womöglich auf drei Rückkehrer freuen. Dan-Axel Zagadou, Soumaila Coulibaly und Stefan Tigges könnten wieder genesen am Testspiel teilnehmen. (dso)