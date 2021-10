Borussia Dortmund – SC Paderborn: Fans suchen IHN vergebens im BVB-Aufgebot – „Wo ist er?“

Auch in der Länderspielpause steht Borussia Dortmund auf dem Rasen. Der BVB empfing am Donnerstag den Zweitligisten SC Paderborn zu einem Testspiel in Brackel, das mit 0:3 verloren wurde.

Zwar konnte BVB-Coach Marco Rose nur auf einen kleinen Kader zurückgreifen, dennoch konnten sich die heimgeblieben Profis dafür umso mehr präsentieren. Doch die Fans von Borussia Dortmund vermissten im Testspiel gegen den SC Paderborn vergebens einen BVB-Star.

Die Fans von Borussia Dortmund waren verwundert, als sie das Aufgebot für das Testspiel gegen den SC Paderborn sahen und einen BVB-Profi nicht fanden. Foto: IMAGO / Team 2

Borussia Dortmund: Fans suchen IHN vergebens im BVB-Aufgebot

Zu den Spielern, die nicht mit der Nationalmannschaft auf Länderspielreisen unterwegs sind, gehört auch der degradierte Roman Bürki. Unter Rose ist der Keeper weiter außen vor. Bereits zu Saisonbeginn erklärte der BVB-Trainer, dass Gregor Kobel die Nummer eins sein wird.

------------------------------------------------------------

Borussia Dortmund – SC Paderborn 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Felix Platte (78.), 0:2 Prince Owusu (88.), 0:3 Felix Platte (90.)

------------------------------------------------------------

In der laufenden Saison kommt Bürki folgerichtig auf keine einzige Einsatzminute. Nach sechs Jahren in Dortmund hat der Schweizer seinen Stammplatz verloren. Bei der Champions-League-Partie gegen Besiktas wurde er nicht mehr gebraucht und wurde sogar zum Torwart Nummer vier degradiert.

⓵⓵ So sieht die #BVB-Startelf für den Test um 16 Uhr gegen den @SCPaderborn07 aus. #BVBSCP pic.twitter.com/ralIInj3Gp — Borussia Dortmund (@BVB) October 7, 2021

Jetzt folgte der nächste Tiefschlag für den Keeper. Im Testspiel gegen den SC Paderborn, wo er sich immerhin gemeinsam mit Marwin Hitz hätte beweisen können, stand Bürki nicht einmal im Kader.

BVB-Fans verwundert: „Wo ist Bürki?“

Auch die vielen BVB-Fans, die sich die Partie angeschaut haben, waren darüber verwundert, dass er nicht mal gegen Paderborn eine Chance bekommt, sich zu zeigen.

--------------------------------------

--------------------------------------

Im Livestream auf dem Youtube-Kanal schreibt ein Anhänger der Schwarz-Gelben: „Warum ist Bürki nicht im Kader?“. Ein anderer kommentiert auf Twitter: „Bürki ist nicht mal auf der Bank. Da muss in Dortmund doch was passiert sein.“

Roman Bürki: Beim BVB weiterhin außen vor Foto: IMAGO / RHR-Foto

----------------------------------------

Wir haben weitere Reaktionen zusammengefasst:

„Bürki bekommt nicht mal im Testspiel eine Chance.“

„Ich finde, eine Erklärung für die Abwesenheit von Roman (Bürki, Anm. d. Red.) zu dem Spiel, wäre sehr interessant.“

„Traurig für Bürki. Er sollte ihm wenigstens eine Chance geben.“

„Auch wenn es nur ein Testspiel ist, hätte ich es Bürki gegönnt, dass er gespielt hätte.“

----------------------------------------

(oa)