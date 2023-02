Borussia Dortmund – SC Freiburg: Detail im Stadion sorgt für Verwunderung – der Grund ist ernst

Vor dem Spiel Borussia Dortmund – SC Freiburg blickten die Fans verwundert in Richtung Mittelkreis. Ein Detail fiel den Zuschauern im Stadion sofort ins Auge, irgendwas passte nicht so richtig.

Der Mittelkreis im Signal Iduna Park vor dem Spiel Borussia Dortmund – SC Freiburg war nicht ganz rund. Ein kleiner Knubbel auf der linken Seite sorgte für Verwirrung. Der Hintergrund hinter diesem kleinen Knubbel ist ernst. Der BVB klärte kurz vor Spielbeginn auf.

Borussia Dortmund – SC Freiburg: Das steckt hinter dem Knubbel am Mittelkreis

Als die Fans am Samstag (4. Februar) ins Stadion strömten, entdeckten sie auf dem Rasen sofort ein ungewöhnliches Detail. Der Mittelkreis war nicht komplett rund. An einer Seite ragte ein kleiner Halbkreis, eine Art Knubbel heraus. Erst als Matte, dann wurde er kurz vor Anpfiff noch gesprayt.

„Was ist das am Mittelkreis?“, fragten sich die Fans. Kurz vor Anpfiff löste Borussia Dortmund das Rätsel auf. In einem kurzen Video erklärt Platzwart Willi Droste: „Rasen und Linien sind mir normalerweise heilig, da lasse ich niemanden ran. Aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Denn heute ist Weltkrebstag. Dieser Knubbel am Mittelkreis, der steht für einen Tumor. Für einen Hodenkrebs. Wir rücken das Thema wortwörtlich in den Mittelpunkt.“

„Ein Griff ist die beste Verteidigung“

Dann meldet sich auch Sebastien Haller mit einer wichtigen Botschaft zur Wort: „Wir bei Borussia Dortmund wollen diesen Tag nutzen, um eure Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema zu lenken. Geht zur Krebs-Früherkennung. Und macht das regelmäßig. Da kann Leben retten. Ein Griff ist die beste Verteidigung.“

Bei Haller wurde im vergangenen Sommer Hodenkrebs diagnostiziert. Nach mehreren Operationen und Chemotherapien hat er den Kampf gegen den Krebs gewonnen und steht mittlerweile wieder auf dem Platz. Gegen Freiburg steht er in der Startelf (Mehr zur Aufstellung erfährst du hier!).