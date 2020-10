Borussia Dortmund – SC Freiburg: 4:0! Dortmund trifft wieder und gewinnt

Aktualisiert: am 03.10.2020 um 17:26

Am 3. Spieltag der Bundesliga heißt die Partie am Samstagnachmittag: Borussia Dortmund – SC Freiburg.

Der BVB braucht nach der Niederlage gegen den FC Augsburg unbedingt wieder einen Sieg, um im Rennen um die Meisterschaft nicht schon zu früh den Anschluss zu verlieren. Borussia Dortmund – SC Freiburg wird also ein heißes Match.

Borussia Dortmund – SC Freiburg im Live-Ticker

Findet Borussia Dortmund nach zwei Niederlagen wieder zurück in die Spur oder kann der SC Freiburg den BVB ärgern?

Alle Infos zu Borussia Dortmund – SC Freiburg bekommst du bei uns im Live-Ticker!

Borussia Dortmund – SC Freiburg 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Haaland (31.), 2:0 Can (47.), 3:0 Haaland (66.), 4:0 Passlack (90.+2)

Voraussichtliche Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier (84. Passlack), Witsel, Bellingham (71. Delaney), Guerreiro (84. Schulz) - Reus (71. Brandt), Reyna (80. Reinier) - Haaland

SC Freiburg: Müller - Gulde (56. Schlotterbeck), Lienhart, Heintz - Schmid (84. Kübler), Santamaria, Höfler (56. Jeong), Günter - Sallai (56. Grifo), Höler - Petersen (56. Kwon)

Abpfiff: Das war es. Dortmund belohnt sich am Ende für eine starke Leistung und besiegt Freiburg mit 4:0. Nach verschlafenem Beginn drehen die Dortmunder richtig auf. Freiburg hatte seit dem 1:0 nichts mehr zu melden. Am Ende darf sich dann auch noch Passlack in die Torschützenliste eintragen. Sein erster Bundesligatreffer für den BVB.

90.+2 Minute: Toooor für Borussia Dortmund!

Dortmund kontert, Haaland legt auf Passlack und es steht 4:0!

90. Minute: Zwei Minuten gibt es oben drauf.

82. Minute: Hitz darf sich im Tor nach einem Schuss von Santamaria auszeichnen. Für ihn ist es ein ruhiger Nachmittag.

78. Minute: Haaland aus der Distanz. Da fehlten Zentimeter für den Dreierpack.

76. Minute: Dortmund will nicht mehr, Freiburg kann nicht. Das Spiel verflacht zusehends.

68. Minute: Bärenstark heute ist Gio Reyna. Für den Amerikaner war es seine dritte Vorlage.

66. Minute: Tooooor für Borussia Dortmund!

Freiburg mit einem schlechten Ball im Mittelfeld. Reyna erobert diesen, legt den Ball auf Haaland und der Norweger trifft erneut.

64. Minute: Feine Hereingabe von Bellingham, der den Ball zu Reus chipt. Dessen Kopfball landet auf dem Netz.

58. Minute: Christian Streich hat genug gesehen. Er wechselt gleich viermal aus. Haben die Wechsel einen Effekt?

52. Minute: Die Borussen wirken viel griffiger als zum Start der ersten Halbzeit. Witsel mit der nächsten Chance. Freiburg findet so gut wie nicht mehr statt.

47. Minute: Tooooor für Borussia Dortmund!

Blitz-Start! Can köpft eine Ecke von Reyna zum 2:0 ein!

46. Minute: Weiter geht es. Kurz vor dem Start der zweiten Halbzeit weist Favre seine Jungs akribisch ein.

45. Minute: Halbzeit. Nach einer starken Druckphase führt der BVB verdient. Freiburg kann nach dem Chancenfeuerwerk in kürzester Zeit froh sein, dass die Borussia mal wieder Probleme mit der Chancenverwertung hat.

39. Minute: Dortmund wie ausgetauscht. Hummels muss hier eigentlich auf 2:0 stellen. Doch der Verteidiger scheitert aus zwei Metern an Müller.

36. Minute: Und direkt noch eine Möglichkeit für Haaland. Der Norweger vergibt dieses Mal aber.

34. Minute: Reyna mit der nächsten Chance – knapp am Tor vorbei. Dortmund scheint sein Spiel endlich gefunden zu haben. Geht es jetzt so weiter?

31. Minute: Tooooor für Borussia Dortmund!

Und dann passiert es doch. Reus erobert die Kugel. Reyna spielt zu Haaland und der schließt eiskalt ab.

28. Minute: Die erste Chance, wenn man so möchte. Bellingham nimmt sich ein Herz aus der Distanz, verfehlt den Kasten aber knapp.

27. Minute: Die Fans quittieren den müden Kick schon jetzt mit Pfiffen – zumeist, wenn die Freiburger hinten rum Spielen.

23. Minute: Sinnbildlich diese Situation: Dortmund erobert den Ball und versucht zu kontern. Doch schon nach wenigen Metern brechen die Schwarzgelben wieder ab und spielen hinten rum.

18. Minute: Sorgenfalten beim BVB. Reyna wird von Sallai gelegt, bleibt mit Schmerzen liegen und muss behandelt werden.

16. Minute: Ansonsten bestimmen Fehlpässe das Spiel. Dortmund wirkt bis hier her wie schon in Augsburg ideenlos.

13. Minute: Besonders auffällig in der Anfangsphase ist Gio Reyna, der vorne fröhlich wirbelt. Zählbares konnte aber auch er noch nicht kreiren.

7.Minute: Ein erster Ansatz von Kombination. Reyna bedient Haaland, der mit der Hacke weiter zu Reus spielt. Der kann die Kugel aber nicht verarbeiten.

4. Minute: In den ersten Minuten zeichnet sich ein Geduldspiel für die Dortmunder ab. Freiburg hat bereits die erste Ecke hinter sich. Allerdings ohne Gefahr.

1. Minute: Die Mannschaften stehen bereit. Der BVB stößt an.

15.20 Uhr: In zehn Minuten geht es los. Schlagen die Dortmunder heute zurück?

14.54 Uhr: Die Dortmunder haben gegen die Freiburger eine beachtliche Serie, sind seit 18 Bundesliga-Partien am Stück ungeschlagen.

14.32 Uhr: Die BVB-Aufstellung ist da. Die Dortmunder starten erneut ohne Bürki und Sancho. Beide Akteure sind nicht fit geworden. Dagegen feiert Raphael Guerreiro sein Comeback.

12.13 Uhr: Schlägt Borussia Dortmund nochmal auf dem Transfermarkt zu? Einem entsprechenden Bericht zufolge, könnte sich der BVB in der Abwehr verstärken. Alle Infos dazu findest du hier >>>

Samstag, 3. Oktober, 10.13 Uhr: Matchday für den BVB. Das zweite Heimspiel der Saison steht. Können die Dortmunder ihre Fans nach zwei Niederlagen in der vergangenen Woche wieder versöhnen?

17.51 Uhr: Der SC Freiburg ist ganz ordentlich in die neue Saison gestartet. Zum Auftakt gab es einen 3:2-Sieg in Stuttgart, gegen Wolfsburg folgte ein 1:1.

Die 5 letzten Duelle

BVB – SC Freiburg 1:0

SC Freiburg – BVB 2:2

SC Freiburg – BVB 0:4

BVB – SC Freiburg 2:0

BVB – SC Freiburg 2:2

14.22 Uhr: Zurück sein könnten Roman Bürki und Jadon Sancho. Favre sagte auf der PK: „Wir werden heute sehen, ob Roman Bürki und Jadon Sancho morgen spielen können.“

12.45 Uhr: Auffällig im Supercup war, dass Trainer Lucien Favre nicht mehr auf die ganz junge Garde setzte. Dieses Mal durften die älteren Kicker ran. Bellingham und Reyna mussten beispielsweise draußen bleiben.

12.22 Uhr: Unter der Woche im Supercup machte der BVB eine ganz ordentliche Figur. Gegen die Bayern verlor Dortmund zwar mit 2:3, deutete aber schon mal an, was möglich sein könnte.

12.02 Uhr: Weil der FC Bayern München aber gleichzeitig bei der TSG Hoffenheim patzte, sieht die Niederlage in Augsburg nicht ganz so schlimm aus.

11.24 Uhr: Für Borussia Dortmund wird es jetzt schon ernst. Trainer Lucien Favre steht nach der Pleite gegen den FC Augsburg schon leicht unter Druck. Gegen den SC Freiburg muss ein Sieg her – ohne Frage.

Freitag, 10.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie Borussia Dortmund gegen SC Freiburg. Alle Infos zum Spiel bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.