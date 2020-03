Borussia Dortmund: Sancho-Nachfolger – Kämpft der BVB mit City und Liverpool um diesen Youngster?

Dortmund. Die Planungen für die neue Saison laufen bei Borussia Dortmund bereits auf Hochtouren. Einem Bericht zufolge hat der BVB jetzt bereits einen Nachfolger für Jadon Sancho ins Visier genommen.

Doch beim Werben um den Youngster hat die Borussia wohl prominente Konkurrenz. Mehrere europäische Top-Klubs sollen ebenfalls interessiert sein.

Borussia Dortmund: Neuer Sancho im Visier?

Wie der englischsprachige „Bleacher Report“ berichtet soll Borussia Dortmund ein Auge auf Musa Al-Tamari von Apoel Nikosia geworfen haben. Der Außenstürmer hat demnach jedoch auch das Interesse von Manchester City, dem FC Liverpool und Atalanta Bergamo geweckt.

+++ BVB – Schalke: Revier-Derby droht Geisterspiel – Was passiert mit den Tickets? +++

Der 22-jährige Nationalspieler hat sich in seinem Heimatland aufgrund seiner Spielweise den Spitznamen „jordanischer Messi“ erarbeitet. Al-Tamari kommt bei seinem derzeitigen Verein regelmäßig zum Zug, ist jedoch kein absoluter Stammspieler. Auf internationaler Ebene präsentierte er sich aber in dieser Saison bereits mehrfach in der Europa League – unter anderem gegen Basel und Sevilla.

Darum sucht der BVB eine Sancho-Nachfolge

Der BVB muss sich nach einem Nachfolger für Jadon Sancho umsehen, weil dieser von zahlreichen Elite-Klubs umworben wird. Auch wenn den Schwarz-Gelben bei einem Verkauf ihres Offensiv-Juwels eine Rekordablöse winkt, ist ein Verbleib des Engländers beim BVB noch immer nicht völlig ausgeschlossen. Zuletzt kursierten wegen eines mysteriösen Hinweises des Vereins neue Gerüchte um einen Sancho-Verbleib (hier mehr>>>).

----------

BVB-Top-News:

Borussia Dortmund gegen PSG wird zum Geisterkick – SO reagiert der BVB

Fan-Schock! Jetzt wird klar, dass...

Riesiger Wirbel um PSG-Star Mbappé – wegen DIESER Szene

----------

Während Al-Tamari lediglich vom BVB beobachtet wird, ist man bei einem anderen Talent schon weiter: Jude Bellingham von Birmingham City steht ganz oben auf der Wunschliste der Dortmund-Bosse. Mit dem Spieler soll sich der Verein sogar schon geeinigt haben. >>Das sind die Modalitäten!