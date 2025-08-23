BVB-Boss mit pikanter Forderung an die Fans

Die neue Saison steht vor der Tür, und Geschäftsführer Carsten Cramer ruft die Fans dazu auf, „selbstbewusster“ auf Borussia Dortmunds Chancen zu blicken. Trotz einer holprigen Vorbereitung und bisher nur einer echten Verstärkung sieht er das Team auf einem guten Weg.

Die Trainer hätten einen tollen Job gemacht, insbesondere angesichts der herausfordernden Umstände. Doch das Team bleibt praktisch das gleiche aus einer in großen Teilen völlig verkorksten letzten Saison. Viele Fans zweifeln, für Cramer zu viele.

Borussia Dortmund und ein Abend voller Anekdoten

Beim „Brinkhoff’s Ballgeflüster“ verschenkte der BVB Momente voller Nostalgie. Ob Jürgen Klopps herzhaftes Lachen oder der eher Talkshow-scheue Michael Zorc – Gäste wie diese prägten die 49 bisherigen Folgen. Die Idee zur Show entstand ausgerechnet nach einem bitteren Champions-League-Aus gegen Marseille. Was folgte, war eine historische, nahezu makellose Saison mit Double-Triumph für Borussia Dortmund.

Alex Meyer, der humorvolle Ersatztorwart, sorgte an diesem Abend für den größten Applaus. Mit viel Optimismus erklärte er: „In meinem vierten Jahr in Dortmund möchte ich endlich mal um den Borsigplatz fahren.“ Das ist eine Ansage! Doch Meyer und seine Kollegen müssen die Zweifel mancher Fans jetzt auf dem Platz ausräumen.

Borussia Dortmund will mit breiter Brust starten

Am Samstag wartet der FC St. Pauli, und Cramer ist zuversichtlich: „Wir können mit breiter Brust nach Hamburg fahren.“ Trotz komplizierter Vorbereitung glaubt er an eine gute Saison. Sollte es doch mal wackeln, will Borussia Dortmund gestärkt aus Herausforderungen hervorgehen. Alles andere wird der Ball auf dem Rasen zeigen.

