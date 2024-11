Borussia Dortmund: Ex-Star verkündet Abschied – holt Sahin ihn jetzt zurück zum BVB?

Das war’s! 16 Jahre lang schnürte Ömer Toprak die Schuhe als Fußballprofi, spielte 2. Bundesliga, Champions League, holte Titel. Nun hat der Ex-Star von Borussia Dortmund seine Karriere beendet.

Das nächste Ziel: Eine Trainer-Laufbahn. Ermöglicht ihm dabei seine ganz besondere Beziehung zu Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin einen Einstieg ins Geschäft?

Borussia Dortmund: Toprak-Rückkehr dank Sahin?

263 Mal Bundesliga, 39 Mal Champions League, dazu Pokal, Süper Lig und ein Supercup-Triumph mit dem BVB. Ömer Toprak blickt auf eine lange, erfolgreiche Karriere zurück, die er am Donnerstag offiziell für beendet erklärte. Freiburg, Leverkusen, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Antalyaspor und natürlich die türkische Nationalmannschaft – allen Stationen seiner bewegten Laufbahn dankte er auf besondere Weise.

Nun steht das nächste Kapitel an. Schon im Sommer verriet Toprak, dass er Profi-Trainer werden will. Die B-Lizenz hat er bereits, die A-Lizenz soll 2025 folgen. Mit der anschließenden Pro-Lizenz in der Tasche dürfte er alle Top-Klubs trainieren. Doch wie als Profi gilt auch für Trainer: Aller Anfang ist schwer.

Trainer-Start beim BVB?

Macht der 35-Jährige seine ersten Trainer-Schritte vielleicht gar bei Borussia Dortmund? Zu Nuri Sahin hegt Ömer Toprak eine ganz besondere Beziehung. Bei gleich vier Klubs waren sie gemeinsam. Beim BVB (2017/18), Werder Bremen (2019/20) und der Türkei-Nationalelf als Teamkollegen, anschließend war Sahin Topraks Trainer in Antalya.

Holt Nuri Sahin ihn jetzt zurück zum BVB? Nach vielen gemeinsamen Jahren und Stationen könnte der schwarzgelbe Coach seinem Freund jetzt den Einstieg ins Trainerleben ermöglichen. Sei es mit einer mehrmonatigen Hospitanz, einem „Praktikum“ oder gar gleich einem kleinen Posten in seinem Trainerteam.

Ein Ex-BVB-Star in neuer Funktion zurück? Das wäre keine Revolution. Sahin, Piszczek, Kehl, Ricken… Stallgeruch ist bei Borussia Dortmund eine große Nummer.