Borussia Dortmund: Sahin mit seinem Kader unzufrieden? Andeutung nach Heidenheim-Sieg

Groß war die Erleichterung, mit drei Punkten aus der Länderspielpause gekommen zu sein. Insbesondere in der ersten Halbzeit zeigte Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim die bisher beste Leistung unter Trainer Nuri Sahin. Mit 4:2 eröffnete der BVB den dritten Bundesliga-Spieltag.

Hier und da gab es dann aber doch Gesprächsbedarf. Nach Abpfiff ließ Sahin aufhorchen. Eine Aussage über die Kaderbreite von Borussia Dortmund lässt Raum für Spekulation: Ist Sahin mit der Größe seiner Truppe nicht glücklich?

Borussia Dortmund erwartet Mammut-Saison

Dass auf den BVB eine lange Saison warten würde, stand schon seit Monaten fest. Neben Bundesliga und DFB-Pokal kommt die aufgeblähte neue Champions League dazu. Als amtierender Finalist des Wettbewerbs will man natürlich wieder weit kommen. Zudem kommt nach der Saison dann auch noch die neu geschaffene Klub-WM auf die Spieler zu.

Für die Schwarz-Gelben könnte es in dieser Spielzeit also schnell auf weit über 50 Pflichtspiele gehen. Eine enorme Belastung für die vielen Stars, die zwischendurch größtenteils auch noch bei ihren Nationalmannschaften sind. Borussia Dortmunds Cheftrainer ist also gefragt, wenn es um die Belastungssteuerung geht.

Sahin mit leiser Kader-Kritik?

Dafür braucht es aber entsprechend Ersatzspieler und Alternativen auf den Positionen. Und hier wirkt Sahin nicht gänzlich zufrieden. „Wir haben hoffentlich eine extrem lange Saison vor uns, aber einen nicht sooo großen Kader“, legte er nach dem Heidenheim-Spiel dar. Hätte er sich angesichts der großen Belastung also weitere Transfers gewünscht?

Dazu sagte Sahin nichts, erklärte lediglich: „Deswegen ist es auch unsere Pflicht und Verantwortung, die Mischung zwischen geistiger und körperlicher Frische zu finden, damit wir keine Verletzungen haben.“

Borussia Dortmund rotiert früh in der Saison

Das führte dazu, dass Sahin früh in der Saison bereits rotieren muss. So kam etwa Felix Nmecha in die Startaufstellung, während Emre Can und Marcel Sabitzer auf der Bank Platz nahmen. Sahin unterstrich aber, dass es keine Entscheidung gegen die beiden Routiniers war, sondern alles im Sinne der Belastung und der Frische sei.