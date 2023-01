Borussia Dortmund: Nummern-Verwirrung beim BVB – was geht hier vor sich?

Die Profis von Borussia Dortmund sind zurück im Ruhrgebiet. Einen Tag nach Neujahr ging es mit der Leistungsdiagnostik wieder los. Mit dabei war zur großen Freude der Fans auch Sebastien Haller, der gut gelaunt und fit wirkte.

Ein Video von der Leistungsdiagnostik teilte Borussia Dortmund am Tag darauf bei YouTube. Doch dabei fiel auch ein interessantes Detail auf. Beim BVB herrscht plötzlich Nummern-Verwirrung.

Borussia Dortmund: Heimlicher Tausch?

Natürlich lag der Fokus auf Haller. Nach seiner Hodentumor-Erkrankung scheint er wieder richtig fit zu sein und angreifen zu wollen. Im ärmellosen Shirt und mit seiner Nummer 9 auf der Brust strahlte Haller in den BVB-Hallen.

Neben ihm waren viele andere Stars von Borussia Dortmund zu sehen. Jude Bellingham mit der 22, Mats Hummels mit der 15 oder Marco Reus mit der 11 zeigten ihre Fitness. Doch was ist das? Bei einem Spieler prangte eine ungewohnte Nummer auf der Brust.

Hazard mit ungewohnter Nummer

Seit 2019 streift sich der Belgier das schwarz-gelbe Trikot über. Trug er zunächst die 23 wechselte er ab der Saison 20/21 zur 10. Diese hat er seitdem inne. Doch in dem Video von Borussia Dortmund ist nun deutlich zu sehen, wie Hazard ein Shirt mit der 2 trägt.

Diese gehörte bisher eigentlich Mateu Morey. Hat es BVB-intern etwa einen Nummerntausch gegeben? Das blieb auch vielen Fans nicht verborgen. „Warum hat Thorgan Hazard die 2? Und wer bekommt dann seine 10?“, fragte ein Fan in den Kommentaren.

Borussia Dortmund hält sich bedeckt

Vom Verein gibt es dazu bisher keine Stellungname. Daher hält die Spekulation vorerst an, ob es eine Verschiebung einiger Nummern gegeben hat. Gewissheit dürfte es wohl spätestens bei den ersten Testspielen im Trainingslager geben.

Borussia Dortmund hebt am 6. Januar nach Marbella ab. Dort erwarten die Mannschaft von Edin Terzic zwei Testspiele: Am 10. Januar gegen Fortuna Düsseldorf und am 13. Januar gegen den FC Basel.