Mammutaufgabe für Borussia Dortmund – jetzt muss Kovac durchgreifen

Borussia Dortmund stehen schwierige Wochen bevor. Ganze sechs Spiele hat die Mannschaft von Niko Kovac in drei Wochen vor der Brust, fast alle drei Tage muss der BVB also ran. Dazu kommt: Die Gegner heißen unter anderem Manchester City und Eintracht Frankfurt.

Keine einfache Situation für Borussia Dortmund. Das weiß auch Coach Kovac, der vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Kopenhagen (21. Oktober) Maßnahmen ankündigt. Diese Entscheidung dürfte viele Spieler des BVB freuen.

Borussia Dortmund: Kovac wirft Rotationsmaschine an

Demnach wird Borussia Dortmund in den folgenden Spielen auf einigen Positionen rotieren. Da macht sich der prall gefüllte Kader von Schwarz-gelb doch gleich mal bezahlt. „Wir haben jetzt sieben Spiele, davon sechs Auswärtsspiele. Wir werden also nicht nur viel spielen, sondern auch viel reisen. Das bedeutet, dass dort auch Substanzverlust da sein wird“, erklärt Kovac.

Der 53-Jährige führt dahingehend aus: „Wir werden sicherlich auch rotieren, sodass wir jeden Einzelnen die Chance geben werden, die Minuten zu bekommen. Wir sind davon überzeugt, dass wir gute Spieler haben. Wir müssen gucken, dass wir nicht irgendwo in eine Verletzung reinlaufen, weil wir jemanden zu sehr forcieren.“

Bellingham und Co. reiben sich die Hände

Zahlreiche Spieler, die zuletzt noch außen vor waren, dürfen sich also Hoffnungen auf das ein oder andere Startelfmandat machen. Allen voran im zentralen Mittelfeld ist die Auswahl groß. Hier werden sich wohl insbesondere Jobe Bellingham und Carney Chukwuemeka, die im Sommer für viel Geld zu Borussia Dortmund wechselten, endlich wieder von Anfang zeigen dürfen.

Aber auch Nico Schlotterbeck, der gerade erst von einer schweren Knieverletzung zurückgekommen ist, dürfte eine Pause von Kovac erhalten. In diesem Fall könnte dann wiederum die Stunde von Aaron Anselmino schlagen, der ebenfalls vor eine Rückkehr in den Kader steht.