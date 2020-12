Borussia Dortmund: Bürki hadert mit Remis gegen Frankfurt – und nennt diese beiden Probleme

Borussia Dortmund kommt gegen Eintracht Frankfurt nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Schwarzgelben haben dabei vor allem Probleme, den Ausfall von Erling Haaland zu kompensieren.

BVB-Keeper Roman Bürki haderte auch deshalb mit dem Ergebnis.

Borussia Dortmund: Roman Bürki hadert mit Frankfurt-Remis

Dem Keeper fehlte in der ersten Halbzeit ein klassischer Neuner, der Haalands Ausfall hätte ausgleichen können. „Wir haben auch gegen Lazio so einen klassischen Mittelstürmer vermisst“, meinte der Schweizer am „Sky“-Mikrofon. BVB-Trainer Lucien Favre hatte in der ersten Halbzeit auf Julian Brandt als Mittelstürmer gesetzt.

Nach der Halbzeitpause bekam dann mit dem jungen Moukoko immerhin ein gelernter Mittelstürmer die Chance, sich zu beweisen. „Ich bin froh, dass wir vorne noch so einen jungen Mouki haben“, so Bürki. „Es ist natürlich dem ganzen Spiel anzusehen, wenn da vorne auch ein Stürmer drinsteht, der gewohnt ist, auf dieser Position zu spielen.“

Mit Youssoufa Moukoko kam erst nach der Halbzeit ein echter Mittelstürmer beim BVB. Foto: imago images / Jan Huebner

Doch auch in dieser Konstellation fehlte dem BVB aus Bürkis Sicht vor allem eines: Die Frische. „Wenn wir jetzt am Anfang der Saison gewesen und voll im Saft wären: Dann hätten wir diese Mannschaft auch heute geschlagen.“

Emre Can zeigte sich da schon deutlich zufriedener. „Am Ende können wir noch gewinnen, aber das 1:1 geht in Ordnung“, sagte der wichtige BVB-Führungsspieler. „Wir dürfen jetzt aber nicht meckern.“ Schließlich gehe es in der nächsten Woche weiter. Schon am Dienstag steht das Champions-League-Duell bei Zenit St. Petersburg an. Can, Bürki und Co. wollen dann wieder dreifach punkten. (the)