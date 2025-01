Borussia Dortmund: Trainer erteilt deutliche Absage – „Auf keinen Fall“

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Nach der Entlassung von Nuri Sahin ranken sich viele Gerüchte um den BVB, zahlreiche Namen werden genannt.

Einen Kandidaten kann Borussia Dortmund von der Liste streichen. Roger Schmidt wird nicht der neue BVB-Trainer. Der 57-Jährige hat jetzt eine deutliche Absage erteilt.

Borussia Dortmund: Schmidt sagt ab

Niko Kovac, Erik ten Hag und auch Roger Schmidt sollen bei Borussia Dortmund hoch im Kurs stehen. Schmidt ist aber offenbar kein Thema für den Job beim BVB – zumindest nicht in der aktuellen Phase.

Schmidt selbst schloss nämlich aus, dass er während dieser Saison einen neuen Job annimmt. Schon bei seiner Entlassung bei Benfica Lissabon sei für ihn klar gewesen, dass er die Zeit nutze, eine Pause einzulegen und „diese Saison auf keinen Fall einen neuen Verein“ zu übernehmen, sagte Schmidt im Podcast „Spielmacher – Fußball von allen Seiten“.

+++ Borussia Dortmund: Neuer BVB-Coach? Jetzt spricht Niko Kovac +++

Der Podcast wurde bereits am vergangenen Montag (20. Januar) aufgenommen, nur einen Tag später verlor der BVB in der Champions League beim FC Bologna (1:2) und trennte sich anschließend von Sahin. Schon vor Sahins Entlassung wurde über Schmidt als möglichen Nachfolger spekuliert.

Wird er im Sommer ein Thema?

„Es müssen ja jeden Tag Nachrichten transportiert werden“, sagte Schmidt zu den Spekulationen: „Wenn irgendeine Mannschaft Probleme hat, dann wird geguckt, welche Trainer verfügbar sind. Das kann man nicht verhindern.“ Er freue sich über Wertschätzung, es sei aber „im Moment eine ganz klare, eine grundsätzliche Entscheidung, dass ich jetzt nichts machen werde“.

Schmidt war bis zum Sommer Trainer bei Benfica Lissabon. Mit dem portugiesischen Spitzenklub gewann er 2023 die Meisterschaft. In der laufenden Saison wurde er allerdings nach nur vier Spielen entlassen.

Das könnte dich auch interessieren:

Einen neuen Job will Schmidt erst im Sommer annehmen. Wohin es ihn zieht, ist offen. „Bis Juli ist es eine lange Zeit, und ich warte einfach mal auf mein Gefühl, was ich denke, was das Beste für die Familie ist“, sagte er. Für Gespräche sei er grundsätzlich bereit.