Borussia Dortmund: Ricken-Aussagen lassen BVB-Fans toben – „Hat nichts begriffen“

Große Enttäuschung bei Borussia Dortmund – mal wieder! Gerade, als alle dachten, dass endlich die sportliche Wende gelingen könnte, folgte die nächste Niederlage für den BVB. Vor heimischer Kulisse verlor der Revierklub am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg.

Der Frust war nach dem Spiel groß. Für die Profis von Borussia Dortmund gab es danach eine heftige Ansage von Lars Ricken. Allerdings gibt es auch einige Aussagen des BVB-Bosses, die für Irritation und Aufregung bei den eigenen Anhängern sorgen.

Borussia Dortmund: Ricken kritisiert BVB-Stars

Vier Spiele in Folge war Borussia Dortmund wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Zuletzt konnte der BVB sogar zwei Siege in Folge holen, was in dieser Saison nicht einmal möglich war. Die Erleichterung war groß – genauso wie die Hoffnung, dass es so weitergeht. Doch am vergangenen Bundesliga-Wochenende kam der Klub wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.

Gegen den FC Augsburg verlor Dortmund mit 0:1, zeigte eine unfassbar schwache Leistung und wurde dann auch noch von den eigenen Anhängern gnadenlos ausgepfiffen. Aktuell sind es sieben Punkte auf Minimalplatz vier. Doch davon kann beim BVB derzeit überhaupt nicht die Rede sein.

Nach der Partie nahm sich BVB-Boss Lars Ricken die Mannschaft vor. „Alle haben Probleme zwischen einem Hin- und einem Rückspiel in der Champions League, im Bundesliga-Alltag absolute Siegermentalität zu zeigen. Es ist ja kein Zufall, dass Bayern, Leverkusen und wir verloren haben. Der Unterschied ist: Für Bayern und Leverkusen ist die Liga-Saison so gut wie gelaufen, Bayern wird Meister, Leverkusen Vizemeister. Wir hingegen sind enttäuschender Zehnter und wollten eine Aufholjagd starten. Deshalb ist es nicht akzeptabel, dass die Mannschaft mental nicht da war“, sagte er zur „Bild“.

Fans toben über Ricken-Aussagen

Aussagen, die überhaupt nicht gut bei den Fans von Borussia Dortmund ankommen. „Ricken hat nichts begriffen. Es liegt nicht einfach an der Mentalität, sondern an der Qualität“, „Er vergleicht uns wirklich mit Bayern und Leverkusen, als ob wir auf einem Level mit denen sind. Bitte befreit mich von diesen Qualen“ und „Mit diesen Aussagen zeigt Ricken mal wieder, dass er maßlos überfordert ist. Ich kann es nicht fassen, was ich lesen muss“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Während es in der Bundesliga ganz und gar nicht läuft, hat der BVB immerhin in der Champions League die Möglichkeit, für Wiedergutmachung bei den Fans zu sorgen. Am Mittwoch (12. März, 21 Uhr) steht das Achtelfinal-Rückspiel in Lille an. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel wollen die Schwarzgelben in die nächste Runde einziehen.

Von Ricken gibt es abschließend eine klare Ansage an die Stars: „Die ganze Mannschaft ist gefordert, am Mittwoch in Lille, danach gegen Leipzig, Mainz und Freiburg endlich Kampfgeist und unbändigen Siegeswillen zu zeigen, und zwar nicht nur eine Halbzeit lang wie im Hinspiel gegen Lille, sondern bis der Schiedsrichter abpfeift. Ich erwarte 100 Prozent Konzentration, Einsatzwillen und Gemeinsamkeit. Es ist endlich an der Zeit und unsere Verpflichtung, den Fans durch Top-Leistungen etwas für ihre Unterstützung zurückzuzahlen.“ Immerhin werden die Fans mit diesen Aussagen einverstanden sein.