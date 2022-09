Borussia Dortmund: Juwel enthüllt erschreckende Details – „Keine Lust, irgendetwas zu tun“

Bei Borussia Dortmund hoffen alle, dass er endlich langfristig fit bleibt. Vergangene Saison konnte er lediglich zehn Einsätze absolvieren. Immer wieder warfen ihn Muskelverletzungen aus der Bahn. Die Rede ist von Giovanni Reyna.

Der Mittelfeldspieler gilt bei Borussia Dortmund als eines der größten Talente – wenn er bei 100 Prozent ist. In dieser Saison sieht es bisher gut aus. Jetzt eröffnet Reyna schockierende Details aus seiner Verletzungszeit.

Borussia Dortmund: Reyna resignierte

Reynas Misere nahm im September 2021 seinen Lauf. Bei der Länderspielreise mit den USA zog sich Reyna eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Es folgte eine lange Leidenszeit. Rund fünf Monate fehlte der 19-Jährige.

Nachdem er fit war, brach die Verletzung allerdings wieder auf. So verpasste der Nachwuchsstar auch den Saisonschlussspurt. Gegenüber „ESPN“ gibt er nun Einblicke in sein Seelenleben.

Reyna mit erschreckend ehrlichen Einblicken

„Ich hatte ein paar wirklich, wirklich harte Tage“, blickt Reyna zurück. „An manchen Tagen hatte ich wirklich keine Lust, irgendetwas zu tun und saß den ganzen Tag nur in meinem Zimmer. Ich wollte nicht nach draußen gehen. Ich war nicht in der Stimmung, mit meinen Freunden zu reden.“

Es sei schlicht frustrierend gewesen. „Du verpasst Spiele, du verpasst Trainings, du bist zurück in Amerika, obwohl du in Dortmund spielen solltest“, so Reyna, der seine Reha in der Heimat bei seiner Familie absolvierte. Das habe ihn durch die schwierige Zeit gebracht.

Guter Saisonstart bei Borussia Dortmund

Der Start in diese Saison verlief für ihn erfolgreicher. Dortmund führte Reyna langsam ans Team heran. Edin Terzic überstürzte nichts und steigerte Reynas Einsatzzeit von Woche zu Woche.

Auf der aktuellen Länderspielreise folgte allerdings der nächste Schock: Beim Testspiel gegen Saudi-Arabien musste Reyna nach einer halben Stunde angeschlagen vom Feld. Beim BVB hoffen alle, dass er sich nichts Schlimmeres zugezogen hat.