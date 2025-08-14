Ex-Flop von Borussia Dortmund zieht Schlussstrich – das war es endgültig

Er kam als riesiges Talent nach Europa – und kehrt als gescheiterter Youngster in die Heimat zurück. Bei Borussia Dortmund ist Reinier sicherlich keiner der Spieler, der den Fans bei der Frage nach ehemaligen Profis des Vereins in den Kopf kommt. Der Brasilianer konnte sich im Ruhrgebiet schließlich nie durchsetzen.

Dabei hatte ausgerechnet Real Madrid einst einen dicken Batzen Kohle für ihn bezahlt – was eigentlich allein schon für die Qualität eines Spielers spricht. Doch weder bei den Königlichen, noch bei Borussia Dortmund oder anderen Stationen gelang der Durchbruch. Jetzt zieht Reinier einen Schlussstrich unter das Kapitel Europa.

Borussia Dortmund: Ex-Flop Reinier geht nach Brasilien

30 Millionen Euro legte Madrid 2020 für den damals 18-jährigen Angreifer auf den Tisch. Schnell war klar, dass er für die Königlichen noch nicht bereit war. In der Hoffnung, Reinier würde woanders den Durchbruch schaffen, verlieh Real ihn an den BVB, nach Girona, an Frosinone Calcio und zuletzt an den FC Granada. Das Ergebnis war jedes Mal gleich: Reinier kehrte nach enttäuschenden Monaten ohne Perspektive bei Real in die spanische Hauptstadt zurück.

In diesem Sommer sollte es das letzte Mal sein. Nach fünfeinhalb Jahren hat Reinier endgültig genug von Europa. Er kehrt in seine brasilianische Heimat zurück. Dort schließt sich der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) Atlético Mineiro an.

Ein pikantes Detail: Trotz geltendem Vertrag lässt Real Madrid den Spieler ablösefrei ziehen! Es ist das Zeugnis einer für alle Seiten bitteren Erfahrung. Reinier verabschiedet sich, ohne jemals ein Profi-Pflichtspiel für die Königlichen absolviert zu haben.

Reinier-Abrechnung mit dem BVB

Bei der Borussia brachte er es in zwei Jahren immerhin noch auf 39 Einsätze. Für keinen Verein hat Reinier bisher mehr Spiele absolviert. Die Erwartungen erfüllte er damit allerdings nicht. In Dortmund hoffte man damals, nach Achraf Hakimi einen erneuten Leih-Knaller von Real Madrid getroffen zu haben.

Doch letztlich verbrachte Reinier die meiste Zeit auf der Bank, konnte insgesamt nur ein einziges Tor in Schwarzgelb bejubeln. Auch deshalb rechnete der Brasilianer anschließend hart mit Borussia Dortmund ab (hier mehr dazu lesen).

Jetzt ist das Abenteuer Europa für ihn endgültig vorbei. In Brasilien will Reinier seine Karriere noch einmal ganz neu starten.