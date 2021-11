Borussia Dortmund: BVB-Flops rocken Spanien – SIE machen den Dortmundern vor, wie es geht

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Vielen Nachwuchsstars gelingt bei Borussia Dortmund der Durchbruch auf großer Bühne. In der jüngeren Vereinsgeschichte ist allerdings auch der ein oder andere Spieler dabei, bei dem man getrost von einem Flop sprechen darf.

Drei dieser Flops haben sich nun in Spanien zusammengetan und spielen gemeinsam die Sterne vom Himmel. Mit einer gewissen Verwunderung dürften die Fans von Borussia Dortmund das Schauspiel verfolgen.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Spieler nicht wiederzuerkennen

Alexander Isak, Mikel Merino und Adnan Januzaj haben eine Gemeinsamkeit: Sie alle standen vor einigen Jahren bei Borussia Dortmund im Kader und konnten nicht überzeugen.

Adnan Januzaj während seiner unerfolgreichen Zeit beim BVB. Foto: dpa

Januzaj war 2015 für ein halbes Jahr von Manchester United an den BVB ausgeliehen. Insgesamt kam er nur auf zwölf Einsätze, die Leihe wurde vorzeitig beendet. Merino kam 2017 nach Dortmund. Nach einem Jahr wurde er zunächst an Newcastle United verliehen und anschließend verkauft.

Die größte Erinnerung dürften die Dortmunder Fans an Aleksander Isaak haben. Als großes Sturmtalent gelobt, bekam er im Ruhrgebiet nie einen Fuß in die Tür. Erst nach seinem Abgang explodierte er. Letzte Saison erzielte er 17 Treffer für Sociedad.

Jahre nach ihrer enttäuschenden BVB-Zeit ist das Trio nun wichtiger Bestandteil der größten Überraschungsmannschaft aus Spanien. Mit 28 Punkten thront Sociedad an der Spitze der Tabelle. Auch wenn Real Madrid und Sevilla noch ein Spiel weniger haben, eine sensationelle Leistung.

Steuern Ex-BVB-Flops auf historische Meisterschaft zu?

Zwar ist es noch früh in der Saison, doch bereits jetzt mehreren sich in Spanien die Träume, im kommenden Frühjahr einen anderen Meister feiern zu können als Real Madrid, FC Barcelona oder Atletico Madrid. Seit 2004 machen die drei Teams den Titel unter sich aus.

Sociedad wartet bereits seit 1982 auf die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Es wäre für Borussia Dortmund ein Wermutstropfen. Während der BVB in Deutschland schon wieder Gefahr läuft, den Anschluss an die Bayern zu verlieren, könnten also ausgerechnet drei Ex-Flops vormachen, wie es geht. (mh)