Borussia Dortmund zieht die Reißleine! Fiasko hat Konsequenzen

Daheim ist die Welt noch in Ordnung! Während sich Borussia Dortmund auswärts im Zwei-Wochen-Rhythmus blamiert, ist das heimische Westfalenstadion für die Mannschaft von Nuri Sahin eine Festung. Sieben Siege bei sieben Spielen konnten die BVB-Stars mit der Südtribüne bejubeln. Und doch verstärkten sich zuletzt kritische Stimmen.

Der Grund: der Zustand des Rasens. Seit Jahren war Borussia Dortmund eigentlich dafür bekannt, einen der besten Plätze des Landes zu haben. Mehrfach gewann man den „Pitch of the Year“-Award. In dieser Saison verkommt das Grün aber immer mehr zu einem Acker. Darauf reagiert der Klub jetzt drastisch – mit der nächsten Trennung.

Borussia Dortmund hat ein Platzproblem

Erst war es Marcel Sabitzer, der über das Geläuf klagte – dann legte auch Nico Schlotterbeck nach. Beide vertraten die Meinung, dass die Qualität des Rasens seit dem Sommer rapide nachgelassen habe. Die Äußerungen Sabitzers legten gar nahe, dass der heimische Rasen an den vielen Verletzungen Schuld sein könnte (hier mehr dazu lesen).

+++ Auch interessant: BVB reibt sich verwundert die Augen! Hat man einen großen Fehler begangen? +++

Das Problem war schnell ausgemacht. Jahrelang setzt der BVB auf einen Hybrid-Rasen der stets höchste Qualität mit sich brachte. Dieses wurde während der Heim-EM allerdings durch viele Spiele und einige kräftige Unwetter zu stark strapaziert. Gerne hätte Borussia Dortmund anschließend in der Sommerpause einen neuen Hybrid-Rasen eingesät. Einzig: Es fehlte die Zeit.

Also griff man auf Natur-Rollrasen zurück. Diesen befiel dann auch noch Wurzel-Fäulnis, weshalb man schon zum 5. Spieltag erstmals den Rasen tauschte – und wieder auf Natur setzen musste. Der Plan ging aber erneut nicht auf. Das satte grün hatte schnell wieder deutliche Gebrauchspuren.

BVB beendet den Spuk

Weshalb sich der BVB gezwungen sieht, die Reißleine zu ziehen. Laut „Bild“ gibt es in dieser Länderspielpause den dritten Rasen der Saison – und dieses Mal ist er endlich Hybrid (also eine Mischung aus Natur und Kunstrasen).

Die beiden Heimspiele gegen den SC Freiburg und den FC Bayern München können also schon auf dem neuen Geläuf stattfinden und dabei helfen, die starke Heimserie auszubauen.

Weitere Neuigkeiten gibt es hier:

Das wäre für Borussia Dortmund auch dringend nötig. Wegen der Auswärtsschwäche hechelt man in der Liga bereits hinterher und ist im Pokal ausgeschieden.