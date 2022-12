Borussia Dortmund: Entscheidung angeblich gefallen – Star will Reißleine ziehen

Steht der erste Sommer-Abgang bei Borussia Dortmund schon fest? In einigen Monaten laufen bei mehreren Stars des BVB die Verträge aus. Spekulationen um mögliche Verlängerungen gibt es schon längst. Doch kaum bei jemanden ist die Situation so verworren wie bei Raphael Guerreiro.

Mal hieß es, der Verein will nicht mehr, dafür aber der Spieler. Dann wiederum soll Borussia Dortmund doch weiteres Interesse an seinem Linksverteidiger gehabt haben. Einem neuen Bericht zufolge will nun aber der Spieler die Reißleine ziehen.

Borussia Dortmund: Guerreiros Vertrag läuft aus

Wenn am Samstag Portugal im Viertelfinale der WM auf Marokko trifft, wird auch der BVB-Star von der Partie sein. Guerreiro spielt auf links ein starkes Turnier, brillierte zuletzt gegen die Schweiz sogar mit einem Tor und einer Vorlage. Während er in Katar verweilt, gibt es in der Heimat Zukunftsdiskussionen.

Guerreiro kam 2016 als Europameister zu Borussia Dortmund. Sein offensives Auftreten weiß man in Dortmund zu schätzen. Doch sportliche Inkonstanz und viele Verletzungen werfen einen Schatten auf seine BVB-Zeit. Im Sommer läuft sein Vertrag aus.

BVB-Star will offenbar weg

Einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zufolge wird dies das Ende der dann siebenjährigen Ära bei der Borussia. Aus dem Umfeld des Spielers will die Zeitung erfahren haben, dass Guerreiro seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern will.

Die Entscheidung, den Klub zu verlassen, sei bereits getroffen. Damit bekäme der Verein auch keine Ablöse oder finanzielle Entschädigung. Der einzige (geldeinbringende) Ausweg wäre letztlich noch ein Winter-Verkauf.

Borussia Dortmund: Rolle rückwärts?

Sollte der Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zutreffen, wäre das eine Rolle rückwärts. Vor einigen Wochen hieß es noch, der Portugiese fühle sich in Dortmund wohl. Auch wegen seiner Familie und der Kinder wollte er Stand damals bei Borussia Dortmund bleiben.

Wie es ihm wirklich geht, kann nur Guerreiro selbst berichten. Allerdings dürfte alles, was mit dem BVB zu tun hat, für ihn gerade weit weg sein. Der Fokus gilt der WM mit Portugal – und dann wartet erstmal auch der Urlaub.