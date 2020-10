Borussia Dortmund: Rätsel gelöst! Zorc verrät, was den BVB-Fans unter den Nägeln brannte

Dortmund. Es war kein Sieg, der in die glorreiche Geschichte von Borussia Dortmund eingehen wird.

Dennoch: nach dem Fehlstart gegen Lazio Rom (1:3) konnten die Borussen sich mit dem 2:0-Sieg gegen Zenit St. Petersburg in der Champions League in eine bessere Ausgangsposition bringen.

Borussia Dortmund: Sancho darf in Champions League vom Punkt ran

Eine Szene beschäftigte die Fans von Borussia Dortmund an den heimischen Fernsehgeräten nach dem Spiel.

Denn nachdem Thorgan Hazard 13 Minuten vor Schluss im Sechszehner gefoult worden war, schnappte sich Jadon Sancho den Ball. Moment: war nicht eigentlich Erling Haaland der Elfmeterschütze Nummer eins beim BVB?

In der Liga hatte Haaland zumindest am ersten Spieltag gegen die Borussia aus Mönchengladbach vom Punkt getroffen.

Borussia Dortmund – Zenit St. Petersburg 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Jadon Sancho (78./ FE), 2:0 Erling Haaland (90.)

Im DFB-Pokal durfte Sancho ran

Jadon Sancho jubelt nach seinem Elfmetertor. Foto: Imago

Doch wir erinnern uns, auch Sancho hatte diese Saison schon vor seinem sicher versenkten Elfmeter gegen Zenit vom Punkt genetzt. Im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg überließ ihm Haaland den Vortritt.

Es scheint fast so, als hätten die beiden BVB-Youngster sich das Elfmeterschießen aufgeteilt. Sancho in Pokal und Champions League, Haaland in der Liga.

Zorc: „Jungs haben da eine Abmachung“

Nach dem Spiel brachte Michael Zorc ein bisschen Licht ins Dunkle: „Die beiden Jungs haben da eine Abmachung", verriet er, „sie wechseln sich mehr oder weniger ab. Vielleicht ist das auch vom Wettbewerb abhängig, ich weiß es nicht genau - aber solange sie die Elfmeter reinschießen, ist alles gut.“

In der Hinterhand hat Lucien Favre dann auch noch Kapitän Marco Reus, der vergangene Saison noch etatmäßiger Schütze war. Wohl dem, der eine solch hochkarätige Auswahl hat. (ms)