Borussia Dortmund droht Chaos am Stadion – BVB hat DIESE dringende Bitte an die Fans

Dortmund. Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain – der seit eh und je große Ansturm auf Karten für BVB-Heimspiele dürfte für das Champions-League-Match am Dienstag (21 Uhr) besonders groß gewesen sein.

Doch auch wenn Borussia Dortmund ein ausverkauftes Stadion gewohnt ist: Beim Königsklassen-Kracher droht Chaos. Am Dienstag treffen die werktags zumeist spät anreisenden BVB-Fans nämlich nicht nur auf den üblichen Feierabend-Verkehr des Ruhrgebiets.

Borussia Dortmund gegen PSG: Chaos am Stadion droht

Auch die Elektrotechnik-Messe, ein Konzert der Metal-Band Slipknot sowie weitere Veranstaltungen rund um das Westfalenstadion werden am Abend für knüppelvolle Anfahrtswege, Bahnen und Parkplätze sorgen.

Deshalb bittet Borussia Dortmund seine Fans, möglichst frühzeitig zum PSG-Spiel anzureisen. Außerdem wird eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Um etwas nachzuhelfen, bietet der BVB sogar besondere Anreize für eine frühe Ankunft.

Von 18.30 bis 19.30 Uhr gibt der Verein „einen aus“. Wer in diesem Zeitraum Bier, Weinschorle, Softgetränk, Bratwurst oder ähnliches kauft, kriegt ein zweites geschenkt. Für 3,90 Euro gibt es also bis anderthalb Stunden vor Anpfiff zwei Brinkhoff’s.

Außerdem nimmt jeder Stadionbesucher, der seine Eintrittskarte vor 19.30 Uhr unter den Scanner am Einlass hält, an einem Gewinnspiel für einen Reisegutschein in Höhe von 350 Euro teil. Dank der „Happy Hour“ könnte es auch für die später ankommenden Fans von Borussia Dortmund am Einlass ein klein wenig erträglicher werden.

