Borussia Dortmund bekommt die Quittung – Niko Kovac steht vor einer Mammut-Aufgabe

Was wurde über den Kader von Borussia Dortmund in diesem Sommer nicht diskutiert. Zu dünn, zu viele Baustellen, zu wenig Entscheidungsspieler – all diese Kritikpunkte schienen sich beim Saisonauftakt gegen St. Pauli zu bestätigen. Der BVB agierte ideenlos und blind, wurde von den Gastgebern zeitweise eingeschnürt.

Auch als es plötzlich aus dem Nichts 3:1 für Borussia Dortmund stand, hatte man nicht das Gefühl, dass dies hochverdient gewesen sei. Allem Anschein nach steht der BVB wieder da, wo er auch in der letzten Saison stand, bevor ein starker Schlussspurt zahlreiche Probleme kaschierte. Trainer Niko Kovac steht vor einer Mammut-Aufgabe, denn er muss der Mannschaft dringend neue Impulse einimpfen.

Borussia Dortmund agiert oft ideenlos

Fußball bei in Dortmund stand einmal für Hochgeschwindigkeit, für ansehnliches Spiel, für geniale Momente einzelner Stars. All das wirkt momentan in weiter Ferne. Zweifelsohne verfügt der Kader über technisch starke Spieler, doch das aktuelle System scheint viele von ihnen zu limitieren.

Marcel Sabitzer, Pascal Groß, Jobe Bellingham – sie alle fremdeln etwas mit ihren derzeitigen Positionen. Die Folge: Kreative Momente aus dem Mittelfeld waren gegen Pauli (und auch schon gegen Essen im Pokal) eine Seltenheit. Lieber wird der Ball bei Borussia Dortmund aus Sicherheitsgründen quer oder nach hinten geschoben. Es entsteht eine Art von Spiel, die man als Zuschauer wohl unter schwerer Kost einordnen würde. Sicherheit steht über allem. Mutige Dribblings oder Spieler, die etwas im 1-gegen-1 lösen wollen, sind kaum vorhanden.

Dass es auch anders geht, zeigten zwei geniale Momente der BVB-Profis. Das zweite Tor kombinierte man sich mit schnellen und direkten Pässen in den Strafraum zusammen. Das dritte Tor leitete Pascal Groß mit einem Sahne-Pass auf Julian Brandt ein. Sie können es ja. Trainer Kovac muss jedoch einen Weg finden, diese Art von mutigen Momenten nachhaltig ins Spiel zu integrieren.

Glück mit dem Auftaktgegner

Denn sonst passiert das, was auch am Millerntor über weite Phasen des Spiels passierte: Der Gegner reist die Partie an sich. St. Pauli hatte insbesondere im ersten Durchgang viele gute Phasen, wo man den BVB fast schon einschnürte. Es ist zu befürchten, dass Dortmund gegen einen besseren Gegner in dieser Phase selbst wohl nicht in Führung gegangen wäre und vielleicht auch mehr als ein Gegentor kassiert hätte.

Denn auch die Defensive stand mal wieder nicht sattelfest. In der ersten Halbzeit musste Gregor Kobel beispielsweise schon über sich hinauswachsen, als ein Pauli-Stürmer allein auf ihn zueilte. Auch hier muss Kovac dringend wieder für Sicherheit sorgen.

Das Problem: All das hatte sich über den Sommer angedeutet. Mit Jamie Gittens verlor man einen Kreativspieler, der fehlt. In der Abwehr ist man wegen zahlreicher Verletzungen unterbesetzt, Ersatz ist bisher nicht gekommen. Auf St. Pauli gab es dafür die Quittung. Kovac steht bei Borussia Dortmund vor einigen Baustellen. Und wenn keine neuen Spieler mehr kommen, steht er vor einer Mammut-Aufgabe, die zu lösen.