Borussia Dortmund: Weltmeister-Coup geplant – denn DIESEN Star gibt’s zum Schnäppchenpreis

Dortmund. Stürmer, Weltmeister und trotzdem günstig – klingt nach dem optimalen Kandidaten für die Angreifer-Suche von Borussia Dortmund.

Im Winter soll ein neuer Stürmer her – da sind sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund einig. Weit oben auf der Liste soll dabei Olivier Giroud stehen.

Borussia Dortmund: Wechselt Olivier Giroud zum BVB?

Kein Wunder, denn Olivier Giroud bringt viel mit, was in Dortmund von einem Stürmer verlangt wird. 201 Tore in 500 Pflichtspielen – der Routinier weiß, wo das Tor steht. Sein Sieger-Gen hat er zuletzt bei der WM 2018 unter Beweis gestellt, als er mit Frankreich den Titel holte.

Olivier Giroud reckte 2018 den WM-Pokal in die Höhe. Foto: imago images/Moritz Müller

Noch wichtiger ist aber: Giroud ist groß und kräftig – und hat damit die körperlichen Attribute, die Paco Alcácer fehlen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Stürmer übertrifft selbst Lewandowski – ER ist Europas Topscorer

FC Schalke 04: „Dare to Schalke“ – Ibrahimovic-Tweet macht S04-Fans hellhörig

• Top-News des Tages:

Euro: SO erkennst du, ob deine 50-Cent-Münze in Wirklichkeit 2800 Euro wert ist!

„Die Ärzte“-Tour: Ticket-Verkauf schockiert Fans: „Zum kotzen!“

-------------------------------------

Dass der Franzose bereits 33 Jahre alt ist und bei Chelsea hinten ansteht, klingt zunächst nach einem Nachteil. Doch: Dadurch ist Giroud nicht nur bezahlbar, sondern sogar ein regelrechtes Schnäppchen.

Giroud ist bei Borussia Dortmund im Gespräch. Foto: imago/ULMER Pressebildagentur

+++ Ein Muss für echte Borussen! In unserem kostenlosen BVB-Newsletter versorgen wir dich mit exklusiven Hintergrund-Berichten, die du nur im DER-WESTEN-Newsletter bekommst: HIER anmelden! +++

Laut der englischen Zeitung „Daily Mirror“ will Chelsea London lediglich 5,8 Millionen Euro für seinen Weltmeister haben, auch, weil dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Problematischer ist da die Gehaltsvorstellung: In London verdient Olivier Giroud 150.000 Euro pro Woche – damit wäre er in Dortmund einer der Top-Verdiener.