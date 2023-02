Borussia Dortmund: Ex-Star Aubameyang am Boden – DIESE Entscheidung wird er bitter bereuen

Wenn der FC Chelsea am Mittwochabend (15. Februar) in der Champions League im Signal Iduna Park aufläuft, wird Pierre-Emerick Aubameyang nicht dabei sein. Der 33-Jährige fehlt beim Duell gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund.

Der Grund für das Fehlen von Pierre-Emerick Aubameyang ist nicht etwa eine Verletzung. Der Angreifer ist gegen Borussia Dortmund nicht dabei, weil er gar nicht im Kader steht. Sein Wechsel zum FC Chelsea scheint sich als großer Fehler herauszustellen.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Aubameyang aussortiert

In der Gruppenphase der Champions League stand Pierre-Emerick Aubameyang noch in jedem Spiel in der Startelf und steuerte zwei Treffer und eine Vorlage bei. Und auch in der Liga durfte er noch regelmäßig ran. Das hat sich inzwischen drastisch geändert.

Chelsea warf den Ex-BVB-Star vor der K.o.-Runde kurzerhand aus dem Champions-League-Kader und nominierte stattdessen die neuen Superstars Enzo Fernandez, Mkhaylo Mudryk und Joao Felix. In der Premier League fehlte der Gabuner zuletzt ebenfalls im Kader.

Im Sommer schien sein Wechsel zu den „Blues“ noch logisch. Schließlich bekam er beim FC Barcelona den Weltstar Robert Lewandowski vor die Nase gesetzt. Doch inzwischen wird Aubameyang seinen Wechsel bitter bereuen. Der 33-Jährige ist das prominenteste Opfer des irren Transferwinters des FC Chelsea geworden.

Aubameyang ohne Zukunft bei Chelsea

Weil Aubameyang bei den „Blues“ keine Rolle mehr spielt, sollte er zuletzt sogar an den MLS-Klub Los Angeles FC verliehen werden. „Auba“ selbst wehrte sich und ließ den Wechsel platzen. Als er von seiner Ausbootung erfuhr, jettete er mal eben in seine Wahlheimat Mailand und nahm sich eine Auszeit bei der Familie.

Beim FC Chelsea hat Pierre-Emerick Aubameyang keine Zukunft mehr. Schon nach einem halben Jahr ist das Kapitel beim Hauptstadt-Klub für ihn so gut wie beendet. Im kommenden Sommer wird der 33-Jährige sich schließlich wieder einen neuen Verein suchen können.

Mehr News:

Von 2013 bis 2018 trug Aubameyang das Trikot von Borussia Dortmund. In 213 Spielen erzielte er starke 141 Tore und bereitete 36 Treffer vor. Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub fällt für Aubameyang am Mittwochabend nun aber ins Wasser.