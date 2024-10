Borussia Dortmund: Neuer Mann mit Manko – Sahin mit direkter Forderung an BVB-Star

Er ist ganz neu bei Borussia Dortmund – aber schon jetzt kaum noch wegzudenken. Pascal Groß ist in Windeseile zum neuen Gehirn des BVB-Spiels geworden. Genau dafür hatte man ihn auch aus Brighton geholt.

Eine Stärke scheint er bei seiner Deutschland-Rückkehr auf der Insel gelassen zu haben. Die Torgefahr, die er in England ausstrahlte, konnte er bei Borussia Dortmund noch gar nicht zeigen. Das soll sich bald ändern – das fordert Trainer Nuri Sahin jetzt auch direkt von seinem Star.

Borussia Dortmund: Sahin mit Forderung an Groß

So mancher hatte Zweifel, ob der BVB einen 33-Jährigen verpflichten sollte. Sogar Boss Lars Ricken, wie er nun verriet. Inzwischen hat Pascal Groß die Kritiker verstummen lassen. Wenn auch bereits im gehobenen Fußballer-Alter, ist der Mittelfeldmann auf Anhieb eine große Verstärkung für Schwarzgelb. Und das im Spielaufbau, einem Schwachpunkt zuletzt unter Edin Terzic.

+++ Borussia Dortmund: Hammer vor Celtic-Duell – muss der sich BVB warm anziehen? +++

Der „Achter“ ist einer von ganz wenigen Borussen mit Stammplatz-Garantie. Er verpasste noch keinen Anpfiff – und wird von Sahin erst vom Rasen genommen, wenn seine Beine nicht mehr mitmachen. Selbst, als er gegen Brügge und Stuttgart früh überspielt wirkte, verzichtet der BVB-Trainer nicht auf ihn.

Groß noch torlos

Seine Stärken in der Spielkontrolle und im Aufbau sind unübersehbar. Eine weitere Stärke, die ihn bei seiner langen Station bei Brighton & Hove Albion zuletzt auszeichnete, scheint bei Borussia Dortmund aber noch etwas Anlaufzeit zu brauchen. 15 Tore schoss er in seinen letzten beiden England-Saisons zusammen, bereitete 23 weitere direkt vor. In Schwarzgelb kommt er bislang auf null Tore und drei Vorlagen – zwei davon im Erstrunden-Pokalspiel gegen Viertligist Lübeck (4:1).

Das muss mehr werden – fordert Nuri Sahin jetzt auch ganz öffentlich. Er lobt seinen Strategen, nicht aber ohne ihn auf das Tor-Manko anzusprechen. „Wir haben ihn voller Überzeugung hier nach Dortmund geholt und bisher ist alles so aufgegangen, wie wir uns das gewünscht haben“, sagt der Trainer vor dem Champions-League-Heimauftakt gegen Celtic Glasgow (Dienstag, 21 Uhr). „Ich würde mich nur freuen, wenn er mehr Tore schießen würde, wie in Brighton.“

Mehr News:

Grinsend fügt er an: „Das wird auch noch kommen.“ Fordert ihn in der nächsten Frage noch einmal frech auf, sein Tor-Manko zu erklären. Pascal Groß antwortete ganz selbstkritisch: „Bisher waren meine Abschlüsse einfach nicht gut genug oder der Gegner hat ihn noch gut wegverteidigt.“ Vielleicht braucht es einfach einen Knotenlöser.