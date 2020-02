Vor Borussia Dortmund – Paris: Fan-Chaos! Polizei muss Spezial-Team anfordern

Vor dem Spiel zwischen BVB und PSG entdeckte die Polizei bei Kontrollen große Mengen an Pyrotechnik.

Dortmund. Vor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain in der Champions League hatte die Polizei alle Hände voll zu tun.

Seit den frühen Morgenstunden kontrollierten die Beamten am Dienstag an der deutsch-belgischen Grenze bei Aachen mehr als 700 PSG-Fans, die auf dem Weg zum Champions-League-Spiel zwischen BVB und PSG waren.

Vor BVB - PSG: Polizei führt Großkontrollen durch

Die Bundespolizei arbeitete bei dem Einsatz eng mit der französischen Gendarmerie und der Föderalen Polizei Belgiens zusammen, um Mitglieder der Pariser Problemfanszene aus dem Verkehr zu ziehen. Bei den Kontrollen entdeckten die Beamten in mehreren Pkw und Bussen Sturmhauben, Mundschutz, Rückenprotektoren und Quarzhandschuhe.

In einem Pkw fanden die Polizisten Drogen und Bengalos. In zwei Bussen wurden zudem „erhebliche Mengen illegaler Pyrotechnik“ gefunden, wie die Polizei mitteilte: „Da von den Sprengmitteln und Pyrotechnik eine erhebliche Gefährdung für Dritte ausging, wurde ein Entschärfer-Team der Bundespolizei in den Einsatz eingebunden.“

Die Beamten verteilten nach Absprache mit der Dortmunder Polizeibehörde 144 Betretungsverbote. Heißt: Diese Fans durften das Dortmunder Stadtgebiet am Spieltag nicht betreten.

Mit einem Großaufgebot führte die Bundespolizei die Kontrollen bei Aachen durch. Foto: Bundespolizei Aachen

Paris-Fans ziehen durch Dortmund

Die rund 2500 französischen Fans, die am Spiel teilnehmen durften, marschierten am frühen Dienstagabend durch die Dortmunder Innenstadt geschlossen zum Stadion – begleitet von einem großen Polizeiaufgebot. Der Fanmarsch blieb friedlich. (dhe)