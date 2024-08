Borussia Dortmund lässt die Katze aus dem Sack! Nächster Transfer ist offiziell

Und der Nächste! In den vergangenen Tagen hatte es sich schon angedeutet, jetzt hat Borussia Dortmund es offiziell gemacht: Paris Brunner verlässt den Klub mit sofortiger Wirkung und schließt sich dem französischen Top-Klub AS Monaco an.

Da Brunner bei Borussia Dortmund noch Vertrag hatte, kassiert der Klub Medienberichten zufolge auch eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro. Für das Sturm-Talent geht es aber von Monaco nach Belgien. Er wird nämlich direkt weiter verliehen.

Borussia Dortmund: Brunner-Abgang offiziell

Dieser Abgang zeichnete sich schon lange ab. Top-Talent Paris Brunner wollte bei Borussia Dortmund zu den Profis und mehr spielen. Der BVB hatte allerdings andere Pläne mit dem Offensivspieler, weshalb sich die Wege nun trennen.

Brunner verlässt die Schwarzgelben sofort und schließt sich dem AS Monaco an. Beim französischen Top-Klub unterschreibt er einen Vertrag bis 2028. Der BVB erhält neben den vier Millionen zuzüglich Bonuszahlungen in unbekannter Höhe. In Monaco wird Brunner allerdings nicht bleiben.

Das 18-jährige Talent wird zunächst für ein Jahr an Partnerklub Cercle Brügge verliehen, um dort Spielpraxis in der belgischen Liga zu sammeln. Danach soll er zurückkommen und sich in Monaco durchsetzen.

BVB bedauert Abgang

„Wir hätten Paris gerne langfristig an Borussia Dortmund gebunden, leider wollte er den von uns aufgezeigten Weg nicht mitgehen. Wir danken Paris für seine Zeit beim BVB und wünschen ihm für seine Zukunft natürlich trotzdem alles Gute“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl.

BVB-Trainer Nuri Sahin äußerte sich zuletzt über die Zukunft des Youngsters deutlich. „So gerne ich auch junge Spieler einsetzen möchte, die Jungs müssen durch die Tür selber gehen. Borussia Dortmund ist kein Verein, wo dir was geschenkt werden kann“, erklärte der Coach.

