Borussia Dortmund: Alcacer ist zurück auf dem Platz – und bringt eine schlechte Nachricht mit

Dortmund. Endlich! Die Fans von Borussia Dortmund haben sich nach den letzten Auftritten ihrer Mannschaft danach gesehnt: Mittelstürmer Paco Alcacer kehrte am Tag nach dem 0:0-Derby gegen Schalke wieder auf den Trainingsplatz zurück. Er scheint von seiner Achillessehnen-Verletzung und den Waden-Beschwerden genesen.

Fünf Pflichtspiele fehlte der Spanier der Borussia bisher und wurde dabei schmerzlich vermisst. Seit dem 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen fehlt Borussia Dortmund die Torgefährlichkeit des 26-Jährigen enorm. Doch Alcacer bringt bei seiner Rückkehr ins Training auch eine schlechte Nachricht mit.

Borussia Dortmund: Alcacer zurück im Training

In den vergangenen drei Pflichtspielen konnte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre nur einen einzigen Treffer erzielen (Marco Reus traf zum 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach). Doch in der nahen Zukunft kann Alcacer wohl noch keine Abhilfe schaffen.

Paco Alcacer musste nach einem Kurzeinsatz gegen Bremen wieder pausieren und war frustriert. Foto: imago images/Sven Simon

Der Spanier soll nach seinem wochenlangen Ausfall nicht zu früh wieder belastet werden. BVB-Sportdirektor Michael Zorc erklärte, dass Alcacer behutsam wieder an die Dortmunder Stammelf herangeführt werden soll. Ein Einsatz am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach und auch im Ligaspiel gegen Wolfsburg sind deshalb wohl unwahrscheinlich.

Dem BVB könnte also nun ein Stürmerproblem drohen. Schließlich verletzte sich auch Ersatzmann Mario Götze im Derby, musste sogar noch während des Spiels ins Krankenhaus fahren. Wie lange er an seiner Handverletzung laboriert, ist derzeit noch unklar. Ein echter Mittelstürmer wird dringend benötigt. Der BVB wird alles dafür tun, Alcacer schnellstmöglich wieder fit zu bekommen. (the)

