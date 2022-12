Borussia Dortmund: Abschied? BVB-Trainer spricht über mögliches Angebot

Zuvor bei Borussia Dortmund, bei der WM allerdings für eine Nationalmannschaft im Einsatz. So ging es in Katar nicht nur zahlreichen Spielern, sondern auch einem Trainer des BVB. Otto Addo ging als Cheftrainer Ghanas an den Start.

Borussia Dortmund sprach ihn für diese Zeit von seinen Aufgaben im Ruhrgebiet frei. Doch nun erwarten die Schwarzgelben ihren Talente-Trainer zurück. Der spricht nach der WM-Erfahrung aber schon über mögliche Angebote in der Zukunft.

Borussia Dortmund: Superstar Addo

Innerhalb kurzer Zeit ist Addo in Ghana zu einer Art Superstar geworden. Als Interimstrainer verhinderte er nach einem enttäuschenden Afrika-Cup zunächst den endgültigen WM-K.o. In den Playoffs führte er die „Black Stars“ zur Weltmeisterschaft in Katar.

Prompt setzte sich der Verband dafür ein, dass er auch während des Turniers die Mannschaft betreut. Borussia Dortmund willigte schließlich ein. Auch wenn Ghana bei der WM in der Gruppe ausschied, zeigte Addos Mannschaft streckenweise begeisternden Fußball.

Addo schließt nichts aus

Addo, beim BVB als Top-Talente-Trainer angestellt, hat sich an der Seitenlinie bewiesen. Er kehrt zwar mit voller Überzeugung zu Borussia Dortmund zurück, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. Dennoch sagt er jetzt bei Magenta TV: „Es war eine Erfahrung, die ich nicht missen will.“

Er schließe nicht aus, in Zukunft erneut eine solche Tätigkeit zu übernehmen. „Es kann die Situation kommen, dass es ein Angebot in diese Richtung gibt“, meint der 47-Jährige. Einen vorzeitigen Abgang muss der BVB aber wohl nicht befürchten.

Borussia Dortmund: Vertrag gilt

Denn Addo unterstreicht nochmals, wie glücklich er aktuell beim Vizemeister ist. „Ich bin sehr, sehr froh über meine Rolle bei Borussia Dortmund“, stellt der Coach unmissverständlich klar. Cheftrainer Edin Terzic darf sich damit weiter über die Unterstützung Addos freuen.

Addo ist bereits seit einiger Zeit beim BVB. Bereits kümmert er sich als Talente-Trainer um die vielversprechenden Juwelen aus den Nachwuchsmannschaften. So sollen diese an den Profibereich gewöhnt werden. Auch als aktiver Spieler war Addo von 1999 bis 2005 für Borussia Dortmund aktiv.